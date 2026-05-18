Los reyes de Suecia visitan Lituania y abordan el apoyo a Ucrania y la seguridad regional

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Riga, 18 may (EFE).- El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Silvia visitaron este lunes Lituania, donde fueron recibidos por el presidente del país báltico, Gitanas Nauseda, quien trató con el monarca el apoyo a Ucrania, la seguridad regional y el fortalecimiento de la resiliencia de Europa.

Se trata de la primera visita oficial de los monarcas suecos a Lituania desde 2015.

«Lituania y Suecia comparten sólidos vínculos en materia de seguridad, economía y cultura, así como una identidad nórdico-báltica común», señaló Nauseda en el Palacio presidencial en Vilna.

El rey de Suecia a su vez destacó que Lituania es «uno de los amigos más cercanos» del país nórdicos como vecinos a ambos lados del mar Báltico.

Recordó que ya en la época de la Dinastía Vasa, la historia de ambos países quedó estrechamente vinculada, ya que Katarina Jagellonica, la princesa polaco-lituana se convirtió en reina de Suecia en el siglo XVI.

Hoy en día, la relación se basa en una creciente cooperación en economía, seguridad y defensa, dijo, aunque subrayó que existe «un potencial considerable por desarrollar» en ámbitos como los negocios, la tecnología y la cooperación en material de defensa.

El presidente lituano y el rey abordaron la seguridad regional, el apoyo a Ucrania y la importancia de seguir profundizando la cooperación para fortalecer la resiliencia de Europa, indicó Nauseda.

«Juntos, Lituania y Suecia defienden la libertad, la independencia y el respeto del derecho internacional. Como miembros de la OTAN y de la Unión Europea, somos socios para la paz y la estabilidad, y apoyamos firmemente a Ucrania», señaló el rey sueco, que recientemente cumplió 80 años.

«La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto de relieve la importancia estratégica de toda la región del mar Báltico. Con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, han surgido nuevas oportunidades para que nuestros países desarrollen la cooperación en defensa», declaró Nauseda.

Mientras Nauseda y Carlos XVI Gustavo se reunían la reina Silvia y la primera dama lituana, Diana Nausėdienė, inauguraron un hospital y centro asistencial.

El presidente lituano explicó que la instalación trabajará con «una metodología específica desarrollada en Suecia».

La reina Silvia, es una defensora comprometida de las iniciativas de atención a la demencia, recordó Nauseda.

Los monarcas también se reunirán con la primera ministra lituana, Inga Ruginienė y asistirá a una recepción el lunes por la noche. EFE

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