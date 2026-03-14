Los rusos aprenden a vivir sin internet

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Moscú, 14 mar (EFE).- Los rusos que viven las grandes ciudades están aprendiendo a vivir sin internet, ya que las autoridades bloquean arbitrariamente desde hace diez días la telefonía móvil con la excusa de la seguridad ante los drones ucranianos.

«Cómo él no lo utiliza, puede dejarnos a todos los demás sin conexión a internet», es una de las reacciones más habituales entre los usuarios en las redes sociales, en alusión al presidente ruso, Vladímir Putin, un líder analógico que apenas emplea el teléfono móvil.

Y es que la prensa, incluido algunos medios cercanos al poder, apuntan que, en realidad, el Kremlin se está preparando para la desconexión del país de la red mundial al estilo del cortafuegos chino.

La guerra en Ucrania está cambiando los hábitos de los rusos debido a la censura oficial -aunque Putin ya había hablado de la «soberanía digital» en 2019- y hace una semanas se aprobó una ley que permite al presidente ordenar a los servicios de seguridad el bloqueo de la red móvil.

La desconexión llega a las grandes ciudades

Desde hace un año muchas regiones rusas se quejan de que el internet móvil está bloqueado o funciona sólo unas pocas horas al día, lo que dificulta en gran medida el trabajo fuera de casa, sean empresarios, fontaneros, taxistas, repartidores o transportistas

No obstante, Moscú y San Petersburgo se habían librado hasta ahora de la censura. La excepcionalidad se terminó a partir del 5 de marzo. Varias zonas céntricas de ambas ciudades se quedaron de la noche a la mañana sin internet. Eso ocurrió en mayor o menor medida con los cuatro grandes operadores de telefonía (Megafon, MTS, Beeline y T2).

«¡Bienvenidos a Rusia, moscovitas! Yo llevo un año sin internet móvil. Incluso he dejado de pagarlo», comentó resignado un usuario residente en el sur del país.

La solución no estaba en los cafés o restaurantes, ya que las redes públicas de wifi también dejaron de funcionar en su gran mayoría, al igual que muchas terminales de pago en tiendas y supermercados.

Esto ha incrementado la irritación de los habitantes de las dos mayores mayores urbes del país -en muchas estaciones céntricas del metro no se puede acceder a portales de noticias o a los servicios bancarios- y a los empresarios, que han perdido ya decenas de millones de dólares.

Esta situación ha puesto de moda otra vez el internet por cable, ya que es el medio más seguro de conexión en tiempos de censura.

Listas blancas al margen de internet

La explicación técnica más repetida por la prensa y los expertos es que las autoridades están experimentando el funcionamiento de las conocidas como ‘listas blancas’, es decir aquellos recursos aprobados por los servicios de seguridad y que funcionan incluso durante la desconexión de la red móvil.

Según la última actualización del Gobierno, en esas listas entraron los medios de propaganda; las instituciones gubernamentales; las redes sociales oficiales; empresas de comercio electrónico; cadenas de comida rápida y otros programas de servicios públicos. Por supuesto, se quedaron fuera todos los medios, instituciones y servicios occidentales.

De hecho, esas listas comenzaron a operar parcialmente el viernes en la capital rusa, según informaron varias fuentes del sector tecnológico al diario Kommersant y a la revista Forbes.

La única salvación es el VPN, el único método que puede burlar la censura, pero las autoridades ya han sugerido que esa red privada no ayudará a la hora de utilizar recursos censurados por el Gobierno.

«Si alguien piensa que todos se bajarán un VPN y podrán seguir utilizando las redes de mensajería, me temo que tendré que decepcionarles. Nada funcionará», advirtió Andréi Svintsov, subjefe del comité de Política Informativa de la Duma o cámara de diputados.

Regreso al mundo analógico

Hasta los disputados tuvieron que admitir que en la Duma, cuyo edificio se encuentra a unos pocos cientos de metros del Kremlin, sólo se podían conectar a internet cerca del ropero y tampoco funciona el correo electrónico, según el diario Védomosti.

Por ello, se están poniendo de nuevo de moda los mensajes de texto (sms), al igual que las llamadas telefónicas, ya que las autoridades bloquearon esa opción a mediados de 2025 en las redes de mensajería WhatsApp y Telegram.

Según la prensa se han disparado las ventas de walkitalki (transmisor-receptor de radio portátil) y buscapersonas -un alza del 73 % en Wildberries, el Amazon ruso-, al igual que las librerías y papelerías están haciendo su agosto con las ventas de guías, callejeros, atlas y mapas de carreteras, que se dispararon un 48 % -del 6 al 10 de marzo- en comparación con la semana anterior.

Los rusos también están reinstalando la telefonía fija en sus domicilios para comunicarse con parientes o amigos que viven al otro lado de este vasto país o en el extranjero. EFE

mos/alf

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