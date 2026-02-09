Los Seahawks se unen al club de los equipos con 2 títulos en la historia del Super Bowl

Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- Los Seattle Seahawks extendieron este domingo a siete la lista de equipos que han ganado dos veces el el Super Bowl.

El triunfo de 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, puso al mismo nivel a los Seahawks junto a los Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers, como los poseedores de dos trofeos Lombardi en la era del Super Bowl que data de 1967.

Fue la cuarta aparición de Seattle en el juego por el título de la NFL; antes ganó en la edición XLVIII, ante Denver Broncos, y perdió en XL, contra Pittsburgh Steelers, y en la XLIX ante los Patriots, contra los que hoy tomó revancha.

Con la derrota, New England perdió la oportunidad de convertirse en solitario en el máximo triunfador de Super Bowls.

Se quedó en seis títulos, los mismos que los Pittsburgh Steelers, con los que comparte la posición de privilegio en cuanto a trofeos Lombardi ganados.

En el siguiente escalón de campeonatos de la NFL aparecen empatados con cinco los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys.

Le siguen los Kansas City Chiefs, la más reciente dinastía de la liga, los Green Bay Packers y los New York Giants, con cuatro títulos cada uno.

Un tanto más atrás, aparecen los Denver Broncos, Las Vegas Raiders y los Washington Commanders, que se han coronado tres veces, cada uno.

Los equipos que tienen un trofeo Lombardi en sus vitrinas son los Chicago Bears, los New York Jets y los New Orleans Saints.

Hay dos equipos que comparten el nada honroso récord de cuatro derrotas en el duelo por el título de la NFL, sin ninguna victoria; los Buffalo Bills, que cayeron de manera consecutiva en su póquer de presentaciones, y los Minnesota Vikings.

Los Cleveland Browns, los Detroit Lions, los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars son los cuatros equipos entre los 32 que conforman la NFL que nunca han disputado un Super Bowl. EFE

