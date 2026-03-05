Los secretos de la residencia de exilio de la reina Victoria Eugenia en Londres

4 minutos

(Corrige parentescos de Victoria Eugenia)

Raúl Bobé

Londres, 5 mar (EFE).- La casa londinense en la que residió durante varios años la reina consorte española Victoria Eugenia de Battenberg (1887-1969), esposa del rey Alfonso XIII y bisabuela de Felipe VI, abrió sus puertas este jueves para celebrar el legado y el lado más personal de ‘Ena’ más de un siglo después de su llegada al trono.

Con la proclamación de la Segunda República Española en 1931, Victoria Eugenia se vio obligada a partir al exilio y, tras un breve paso por Francia y otras ciudades europeas, optó por separarse de Alfonso XIII y regresar a Londres para estar cerca de su madre, Beatriz de Battenberg.

En el número 34 de la calle Porchester Terrace de la capital británica, que actualmente alberga la residencia oficial del embajador de Perú en el Reino Unido, todavía quedan huellas del paso de la esposa de Alfonso XIII y del periodo que ella residió allí, entre 1935 y 1939, cuando se marchó a Suiza con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

De Ena, a Ena

Por casualidad o destino, en la vivienda de la reina Victoria Eugenia, conocida popularmente como ‘Ena’, reside noventa años después otra mujer con el mismo nombre: Ena Higueras, la esposa del embajador peruano en el Reino Unido, Ignacio Higueras, que recibió esta tarde a un grupo reducido de medios españoles, entre los que se encontraba EFE.

Higueras desgrana con ilusión la historia pasada que encierran los rincones de su casa y toma una fotografía de 1938 en la que aparece la reina Victoria Eugenia con un vestido estampado mientras posa con un retrato suyo en el salón principal de la casa.

La estancia, ahora modernizada con pinturas de artistas peruanas y con fotografías familiares de los Higueras, aún conserva las mismas molduras y el hueco de la chimenea que aparecen en la imagen antigua de la reina consorte.

Todas las miradas se centran, en cambio, en un imponente piano de cola de Steinway and Sons que también habría pertenecido a Victoria Eugenia, todavía coronado con una especie de paño bordado con una partitura musical que data igualmente de la época.

En otra de las salas, presidida por una amplia mesa de comedor, también hay rastros de la esposa de Alfonso XIII: en algunos de los muebles, en un biombo de tela y, especialmente, en un jarrón azulado con motivos florales que esconde en su interior la inscripción: «Real Palacio de la Magdalena: Inventario de 1918».

A la visita, organizada por el Instituto Cervantes de Londres, además de periodistas españoles, también acudieron, entre otros, la embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici o Víctor Cageao, director de la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, que actualmente albergan una exposición dedicada a Victoria Eugenia hasta el próximo 5 de abril.

Una mujer «pionera» y una reina «diferente»

«Tenemos pintura, escultura, indumentaria, una carroza, muchos documentos, fotografías, cartas. Es una exposición muy variada», aseguró Cageao, que atiende a EFE durante la visita.

A su juicio, la reina ‘Ena’, como nieta de la reina Victoria del Reino Unido, juega un «papel muy destacado» en la historia genealógica de las familias reales europeas, pero al mismo tiempo es todavía una figura poco conocida, a la vez que polifacética, así como alguien capaz de ser «reina, modelo, icono y mujer» dentro de la sociedad que le tocó vivir.

También las historiadoras del arte Arantxa Domingo y Reyes Utrera, comisarias de la exposición en Madrid, reflexionan con EFE sobre la investigación en profundidad que han realizado sobre Victoria Eugenia para la muestra, de la que destacan especialmente lo extraído de los dossieres de prensa diarios del reinado de Alfonso XIII.

«Para tomarle un pulso al personaje (de Victoria Eugenia), decidimos hacer entre las dos un barrido de los documentos desde 1906 que se casan hasta 1931 y eso la verdad que nos ha dado un conocimiento muy puntual. Hemos llegado a conocer su actividad a lo largo de todos los momentos del día, cuáles eran sus inquietudes y dónde ponía el foco», explica Utrera.

La comisaria destaca, asimismo, el legado humanitario de Ena, que impulsó la profesionalización de la enfermería a través de la Cruz Roja, y asegura que la historia tenía una «deuda pendiente» con Victoria Eugenia que está empezando a saldarse un siglo más tarde. EFE

rb/eav/rrt

(foto) (vídeo)