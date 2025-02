Los soldados ucranianos, decididos a seguir luchando pese al desgaste y la incertidumbre

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 21 feb (EFE).- A pesar del cansancio y la incertidumbre sobre el posible devenir del conflicto, los soldados ucranianos entrevistados por EFE siguen decididos a luchar frente a la amenaza existencial rusa convencidos de que es lo correcto de hacer para no perder su país y esperanzados de que Europa no les de la espalda.

«Hemos perdido parte del territorio, hemos perdido a mucha gente, pero seguimos manteniendo nuestro estado», cuenta a EFE Vasil Vovk, astrónomo y programador de 38 años ahora convertido en soldado de artillería de la 36ª Brigada de Infantería de Marina.

Tras haber servido un año en 2014, Vovk se reincorporó al ejército en los primeros días de la invasión en 2022. Junto con otros miles de ucranianos con y sin experiencia militar, ayudó a desbaratar la llamada guerra relámpago rusa.

Previniendo la masacre

Tres años después de convertirse en soldado, Vovk se recupera de una herida causada por un dron suicida ruso, uno de los muchos que se encuentran en el campo de batalla.

Su motivación, sin embargo, sigue intacta. «Los enemigos querían arrebatarme mi derecho a ser ucraniano y a vivir libremente en mi país. O actuaba, a pesar del riesgo, o dejaba de existir», asegura Vovk, cuya madre murió de un derrame cerebral tras la explosión de una bomba de racimo rusa cerca de su casa en Mikoláyiv, en el sur del país.

Vovk está convencido de que morirán más civiles si Rusia se impone y los sucesos ocurridos en Bucha y Mariúpol se repiten en todo el país.

«Al igual que el Tercer Reich estaba obsesionado con resolver la cuestión judía, Rusia también quiere resolver la cuestión ucraniana», insiste.

Descubriendo la fuerza

El poeta ucraniano Artur Dron tenía 21 años cuando se alistó voluntario en la infantería de la 125ª Brigada de Defensa Territorial.

Dron conserva intacto el espíritu de lucha a pesar de haber sido testigo directo del impacto de miles de drones rusos contra territorio ucraniano y de afrontar una larga rehabilitación tras sufrir heridas en su brazo izquierdo y otras partes del cuerpo.

Asegura que ha sido un gran descubrimiento ver que la gente es capaz de resistir durante tanto tiempo los enormes desafíos, «física y moralmente agotadores», de la guerra.

«Los extranjeros probablemente se imaginan soldados profesionales cuando oyen hablar del ejército ucraniano. Sin embargo, actualmente está formado en su mayoría por gente normal que ha tenido que tomar las armas para defenderse», cuenta.

Una advertencia

Los soldados admiten sentirse cansados.

Dron teme que la unidad interna que salvó al país al comienzo de la invasión se esté debilitando, mientras que al ejército le cuesta encontrar nuevos soldados. «Lo principal es no perder lo que tenemos», afirma.

Él y Vovk coinciden en que la prioridad de Ucrania es preservar su condición de Estado y garantizar la seguridad del territorio bajo su control.

En medio de la preocupación por el plan de paz impulsado por Estados Unidos, Dron espera que los socios europeos refuercen su apoyo a Ucrania.

«El mal y la barbarie que trae Rusia están más cerca de los europeos de lo que puede parecer», insiste.

Según el soldado, si Ucrania «no sobrevive», el Ejército ruso se sentirá animado a avanzar más hacia el oeste. «Ayudarnos no es caridad. Es contribuir a la seguridad de todos los europeos y a la de sus familias e hijos», añade.

Determinación

Nuevos tipos de aviones no tripulados están redefiniendo constantemente el conflicto y ambos países se encuentran inmersos en una carrera por sacar ventaja al enemigo.

Ucrania necesita que sus socios envíen municiones de racimo y misiles de mayor alcance para repeler los asaltos de la infantería rusa y socavar su logística, pero en última instancia tiene que depender de sí misma, asegura Vovk.

«Rusia quiere aniquilarnos. Si nuestros socios dicen que no estamos preparados para la OTAN, nuestras fuerzas de defensa son nuestra única esperanza,» insiste.

Con una sonrisa amarga, Vovk confiesa no estar seguro de poder sobrevivir en caso de que el conflicto se alargue varios años más. «Pero seguiré haciendo lo que debo porque no tenemos otra opción y quiero poder mirarme a los ojos cuando me mire al espejo», añade. EFE

ra/cae/jlp

(foto)(vídeo)