Los sorprendentes Maldonado y Central comparte la cima con el encopetado Peñarol

Montevideo, 2 mar (EFE).- Los recién ascendidos Deportivo Maldonado y Central Español, así como el encopetado Peñarol comparten la cima del Torneo Apertura uruguayo con idénticos 9 puntos al cabo de la cuarta jornada.

Maldonado bajó hoy el telón del programa oficial al derrotar por 2-1 a Juventud, que con un punto es antepenúltimo, apenas por encima de Progreso, que tiene la misma magra renta.

El argentino Matías Espíndola y el uruguayo Maximiliano Noble sellaron con sus goles la remontada y dejaron sin efecto el tanto de Fernando Mimbecas.

Juventud aún no pudo ganar en el Apertura, aunque nuevamente apostó por un once de suplentes para afrontar este jueves el partido de la tercera fase de la Copa Libertadores contra Independiente Medellín. El equipo uruguayo ya eliminó a los ecuatorianos de la Universidad Católica y al Guaraní paraguayo.

La cuarta fecha pudo resultar altamente positiva para Central Español, que gracias a su renta pudo mantener la posición de privilegio tras caer en casa el sábado pasado por 0-1 ante Wanderers.

Un gol de Rodrigo Rivero puso final paso perfecto de Central.

El triunfo obtenido el domingo en el superclásico ante Nacional elevó a la cima a Peñarol, pero detrás de Maldonado y Central por los saldos goleadores de los tres equipos.

El Aurinegro derrotó por 0-1 a su máximo adversario en el Gran Parque Central, donde no ganaba desde 2021.

Un tanto de Matías Arezo a los 76 minutos de tiempo selló la victoria del conjunto dirigido por Diego Aguirre.

En otros partidos de la fecha, Montevideo City Torque venció por 1-0 a Defensor Sportin con un tanto de Alexander Da Silva. Este encuentro se repetirá esta martes, en la Copa Sudamericana.

Racing derrotó por 1-3 a Albion con anotaciones de Franco Suárez, Esteban Da Silva y Guillermo Cotugno. Liverpool venció por 2-0 a Cerro Largo con goles de Martín Rabuñal y Renzo Machado.

Cerro y Boston River igualaron 1-1 con tantos de Alejo Macelli para el local y Leonardo Suhr para el visitante, al tiempo que Danubio y Progreso empataron 2-2.

Allí, Facundo Kidd en propia portería y Sebastián Fernández marcaron para el equipo del argentino Diego Monarriz y Santiago Viera e Ivo Constantino en contra lo hicieron para Progreso.

Con estos resultados, Racing, Montevideo City, Liverpool, Defensor Sporting, Nacional, Danubio y Montevideo Wanderers acumulan siete puntos y son escoltas de los líderes. EFE

scr/hbr