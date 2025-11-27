Los suizos votarán si modificar el servicio militar obligatorio por un servicio ciudadano

Ginebra, 27 nov (EFE).- En Suiza, donde el servicio militar para los hombres es obligatorio desde el siglo XIX, un colectivo ha conseguido que se convoque a un referéndum para que los ciudadanos decidan si mantienen esta tradición, justo en momentos en que la defensa de Europa es considerada una prioridad, o la modifican en favor de un servicio ciudadano generalizado.

La propuesta, que será votada este domingo, plantea que todos los ciudadanos suizos, incluidas las mujeres, cumplan un servicio en favor de la colectividad, con el objetivo último de reforzar el bien común y ampliar la noción de seguridad para incluir nuevos ámbitos, como el de la protección del clima, la seguridad alimentaria, la prevención de catástrofes o la asistencia a personas vulnerables.

Pese a esa reforma radical, los promotores de este referéndum insisten en su iniciativa que «los efectivos reglamentarios del ejército y de la protección civil serán garantizados», aunque no explican de qué manera.

Actualmente, los hombres deben cumplir a partir de los 18 años un servicio en las fuerzas armadas (sistema de milicia) o en la protección civil, el cual consiste en una formación inicial en una escuela de reclutas en las que pasan unas 18 semanas, que suele complementarse a lo largo de los siguientes años con «cursos de refresco», que duran alrededor de 19 días cada uno.

El total acumulado es habitualmente de 245 a 260 días de servicio militar.

En contra y a favor

Un sistema muy arraigado y que muchos consideran un elemento constitutivo de la identidad suiza, por lo que el Gobierno y una gran mayoría de partidos representados en el Parlamento se oponen, mientras que en los sondeos cada vez aumenta más la proporción de ciudadanos que afirman que votarán en contra.

El político Werner Salzmann, del partido ultraconservador UDC, considera que esta iniciativa «pone en peligro el sistema de milicia suizo y la seguridad nacional», mientras que su correligionaria, Stefanie Heimgartner, defiende el sistema actual establecido en la Constitución y «que no debe ser reemplazado por algo difuso y de consecuencias inciertas».

A favor han opinado miembros del Partido Verde Liberal, como el legislador Patrick Hässig, que sostiene que un servicio ciudadano para todos, hombres y mujeres, reforzaría la resiliencia de Suiza ante situaciones de crisis.

El parlamentario Daniel Jositsh, del Partido Socialista, afirma que en 2025 «ya no se puede justificar» que solo los hombres deban cumplir el servicio militar y que la iniciativa igualaría las responsabilidades de hombres y mujeres.

Para los jóvenes que por objeción de consciencia o por motivos médicos no pueden cumplir el servicio militar existe la vía del servicio civil, que es 1,5 veces más largo y que implica el pago de impuestos específicos, por lo que su atractivo es limitado.

Cada año en Suiza, unas 35.000 personas efectúan su servicio militar, que también realizan algunas mujeres de forma voluntaria, lo que resulta en un costo anual para el Estado suizo de más de 800 millones de euros por la remuneración de los reclutas y la pérdida de ingresos que debe cubrir cuando los hombres no pueden ir a trabajar para cumplir con sus cursos de refresco.

El argumento económico es el principal que han esgrimido Ejecutivo y Legislativo para oponerse a la iniciativa popular y anticipan que los costos se duplicarían al incorporar a las mujeres, lo que implicaría además reclutar muchas más personas de lo que se necesitan. EFE

is/lar