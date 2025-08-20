Los talibanes acogen en Kabul una reunión trilateral con cancilleres de China y Pakistán

2 minutos

Kabul, 20 ago (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes acoge este miércoles en Kabul una reunión trilateral de alto nivel con los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, en un encuentro centrado en reforzar la cooperación política y económica en la región.

Según anunció el portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores talibán, Hafiz Zia Ahmad Takal, altos funcionarios de los dos países vecinos llegaran hoy a la capital afgana para participar en el diálogo.

«El 20 de agosto, el señor Wang Yi, miembro del Buró Político del Partido Comunista de China y ministro de Exteriores de China, junto con el señor Ishaq Dar, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, llegarán a Kabul para participar en una reunión trilateral», afirmó Takal en un comunicado.

En la reunión, presidida por el Gobierno talibán, «se llevarán a cabo discusiones exhaustivas sobre una serie de cuestiones importantes, incluida la cooperación política, económica y regional entre los tres países», detalló el portavoz.

El objetivo del encuentro, añadió, es dar forma al futuro de las relaciones entre las tres naciones. «Se espera que los participantes intercambien puntos de vista sobre el futuro de las relaciones basadas en intereses comunes, el entendimiento mutuo y una amplia cooperación», agregó Takal.

Además de las conversaciones trilaterales, la agenda incluye reuniones bilaterales del ministro de Exteriores chino con altos dirigentes del régimen talibán.

«El ministro de Exteriores chino se reunirá con varios líderes de alto rango del Emirato Islámico de Afganistán para discutir el fortalecimiento de las relaciones, la cooperación económica y la profundización de los lazos basados en la confianza mutua», describió el portavoz.

La visita de Wang Yi es, al menos, la quinta reunión de alto nivel que el canciller chino mantiene con líderes talibanes desde su llegada al poder en agosto de 2021, a lo que se suma un encuentro clave en la ciudad china de Tianjin en julio de ese mismo año.

Esta cumbre trilateral se produce, además, en un contexto de profundo aislamiento diplomático para los talibanes, que no ha sido reconocido por ningún país del mundo cuatro años después de su llegada al poder, con la notable excepción de Rusia. EFE

lk-igr/enb