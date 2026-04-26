Los talibanes instan a los afganos varados en Catar a regresar al país en vez de ir a EEUU

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Kabul, 26 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de facto talibán ha instado a los afganos que se encuentran varados en Catar, algunos de los cuales apoyaron a EEUU durante la guerra, a que regresen a su país.

La declaración se produjo después de que medios de comunicación informaran que, al parecer, se había pedido a varios afganos en el Estado de Catar que esperaban visados para Estados Unidos que eligieran entre regresar a Afganistán o solicitar el reasentamiento en un tercer país.

«Afganistán constituye la patria común de todos los afganos e invita a todos los afectados, así como a otras personas que se encuentren en una situación similar, a regresar a su patria, cuyas puertas permanecen abiertas para ellos, con plena confianza y tranquilidad», declaró en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores talibán, Abdul Qahar Balkhi, este sábado.

Balkhi afirmó que los afganos que aún tengan la intención de emigrar al extranjero podrían hacerlo «a través de canales legales y dignos», añadiendo que «no existen amenazas a la seguridad en Afganistán, y nadie está obligado a abandonar el país por motivos de seguridad».

Los afganos que apoyaron a EEUU viven en clandestinidad

Los afganos que aún esperan vías de inmigración a Estados Unidos, incluidos los titulares del programa de Visados Especiales de Inmigrante (SIV), diseñado para quienes ayudaron a las fuerzas lideradas por EEUU durante dos décadas de guerra, afirman que las garantías de los talibanes no reflejan su realidad cotidiana.

Los solicitantes que siguen atrapados en Afganistán aseguran que viven en la clandestinidad por temor a represalias, al tiempo que se enfrentan al desempleo, a restricciones de movimiento y a la incertidumbre sobre su futuro.

Un solicitante de la SIV, que habló con EFE bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, rebatió las afirmaciones de los talibanes.

«Todos sabemos que existen amenazas a la seguridad. Los informes del pueblo afgano, de las Naciones Unidas y de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán son prueba de las amenazas a las que se enfrentan los antiguos aliados de las tropas extranjeras», afirmó el solicitante.

Esta persona señaló que muchos antiguos aliados de EEUU siguen evitando la exposición pública por miedo a ser identificados.

«Siempre y dondequiera que se te identifique como aliado de las tropas extranjeras, todos sabemos lo que ha pasado y lo que podría pasar», declaró.

Añadió que las dificultades económicas y las restricciones a las libertades básicas han agravado los retos a los que se enfrentan las familias que esperan ser reubicadas.

«Si no puedes trabajar, no tienes medios de subsistencia, no tienes libertad de movimiento en público y existe una prohibición de la educación de nuestras hijas, ¿qué más nos queda por lo que vivir?», lamentó.

Desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 tras la retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos, miles de afganos que trabajaban con gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y fuerzas militares han solicitado la reubicación en el extranjero, alegando temor a represalias a pesar de las repetidas promesas de amnistía de los talibanes.

Esta semana, el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, expresó preocupación por los informes de prensa que señalan que la Unión Europea planea invitar a los talibanes a Bruselas para abordar las deportaciones de ciudadanos afganos en situación irregular. EFE

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