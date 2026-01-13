Los talibanes nombran su primer enviado diplomático en la India desde la caída de Kabul

Kabul/Nueva Delhi, 13 ene (EFE).- El Gobierno de facto talibán de Afganistán designó a su primer representante diplomático en la India desde su regreso al poder en 2021, en un nuevo paso en el acercamiento gradual entre Kabul y Nueva Delhi, pese a que el Ejecutivo indio aún no reconoce formalmente al régimen islamista.

El encuentro fue confirmado a EFE este martes por Hafiz Zia Ahmad Takel, portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores del Gobierno talibán, después de que la propia misión afgana difundiera el lunes la información en un perfil oficial abierto este mes en la red social X.

La diplomacia talibán indicó que Mufti Noor Ahmad Noor asumió el cargo de encargado de negocios de la embajada afgana en India y publicó una fotografía del diplomático junto a un funcionario indio tras su primer encuentro oficial.

«Ambas partes subrayaron la importancia de fortalecer las relaciones entre Afganistán y la India y de ampliar la cooperación y el compromiso bilaterales», señaló la embajada en su mensaje.

El nombramiento se produce después de que en octubre pasado el ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, realizara una visita oficial a la India, la primera de ese nivel desde la caída del anterior gobierno afgano, un gesto que marcó un giro en la relación entre ambos países tras años de contactos limitados.

La embajada afgana en Nueva Delhi había permanecido durante más de dos años en una situación de limbo diplomático. Tras el colapso del Gobierno de la República Islámica en agosto de 2021, la misión quedó en manos de diplomáticos nombrados por el Ejecutivo derrocado, mientras la India evitaba permitir que los talibanes asumieran su control.

Un primer intento del régimen islamista de designar un encargado de negocios en abril de 2023 fracasó cuando el diplomático enviado fue rechazado por el propio personal de la embajada y no pudo acceder al edificio, reflejo de la cautela de Nueva Delhi ante cualquier gesto que pudiera interpretarse como un reconocimiento.

El movimiento se produce en un contexto de uno de los mayores deterioros de las relaciones entre Afganistán y Pakistán en los últimos años, tradicional aliado de los talibanes y rival estratégico de la India.

Para los talibanes, la recuperación de sus misiones diplomáticas en el extranjero forma parte de una estrategia más amplia para romper su aislamiento internacional y ganar legitimidad.

Hasta ahora, Rusia es el único país que ha reconocido formalmente al Gobierno talibán. EFE

