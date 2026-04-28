Los Trump reciben a Carlos III y Camila en una pomposa ceremonia en la Casa Blanca

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Washington, 28 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, recibieron este martes en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila del Reino Unido en una pomposa ceremonia en los jardines de la residencia.

Los monarcas, en su primera visita de Estado a EE.UU. desde su coronación, llegaron a bordo de un vehículo oficial a la residencia presidencial poco antes de las 11.00 horas (15.00 GMT), donde la pareja Trump esperaba para recibirlos y escuchar juntos los himnos nacionales de ambos países. EFE

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