Los ucranianos resisten los intensificados ataques rusos a trenes y vías ferroviarias

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 9 mar (EFE). – Los pasajeros ucranianos se enfrentan a ataques cada vez más masivos con aviones no tripulados contra trenes y vías ferroviarias a medida que el intento ruso de interrumpir la infraestructura de transporte clave en el país invadido se ha intensificado en marzo.

«Viajar en tren ahora da mucho miedo. Los rusos están bombardeando deliberadamente trenes civiles para infundir miedo en la población», declaró a EFE Aliona Lutsenko, de 24 años.

Lutsenko, una ucraniana desplazada, viajaba a su ciudad natal, Járkov, por primera vez este año desde Polonia cuando un dron ruso atacó una estación de tren un minuto antes de que el tren tuviera que detenerse allí.

Un viaje arriesgado

El tren se detuvo en un campo cercano y todos los pasajeros tuvieron que evacuar con urgencia. Pasaron dos horas al aire libre, en plena noche, observando el humo que salía del lugar de la explosión y esperando que pasara el peligro.

Durante la espera, Lutsenko se enteró por el revisor que el puente ferroviario, por el que el tren debía pasar en 20 minutos, también había sido alcanzado.

“Si hubiéramos ido un poco más rápido y hubiéramos acabado en ese puente, no habríamos sobrevivido”, señaló.

Lutsenko y otros pasajeros finalmente esperaron 11 horas para las reparaciones antes de poder reanudar su viaje a Járkov. Su viaje duró 37 horas en lugar de 18, ya que cuatro estaciones de tren y varios puentes fueron impactados por los ataques durante el fin de semana.

Campaña masiva

En el caso de Lutsenko, no se registraron víctimas, pero los ataques rusos contra los ferrocarriles ahora amenazan rutinariamente a pasajeros y personal.

Según el Gobierno, en lo que va de 2026 se han registrado 300 ataques contra trenes y vías férreas, y decenas de ellos se han producido desde principios de marzo.

Un pasajero de un tren suburbano en movimiento cerca de Krivi Rig murió y diez resultaron heridos después de que un dron lo atacara hace una semana.

En los días siguientes, drones atacaron trenes con cientos de personas a bordo cerca de Sumi y Mikolaiv, hiriendo a un empleado de este último. Un trabajador de una estación ferroviaria atacada por Rusia el miércoles pasado en Odesa falleció a causa de las heridas, informaron las autoridades locales el lunes.

La capacidad de Rusia para dirigir drones en pleno vuelo le permite ahora atacar las escasas locomotoras, su objetivo principal, durante su desplazamiento. En las zonas cercanas al frente, algunas locomotoras están ahora equipadas con placas de blindaje, pero Ucrania necesita reforzar sus defensas aéreas, según expertos militares.

El peligro se extiende a todo el territorio de Ucrania y los trabajadores ferroviarios junto con el ejército examinan las amenazas, mientras miles de pasajeros son evacuados cada noche durante paradas de emergencia en caso de alerta aérea.

Resiliencia

Según los expertos, Rusia intenta interrumpir la conexión ferroviaria debido a su papel central en el movimiento de armas, mercancías comerciales y pasajeros en Ucrania.

Salvo los retrasos y la cancelación de rutas en algunas zonas fronterizas, la mayoría de los trenes siguen circulando. El peligro no disuade a millones de ucranianos de viajar en tren, que sigue siendo el medio de transporte más cómodo y económico para muchos.

“Despertarse a las tres de la mañana y saltar al campo con el sonido de los (drones) shaheds sobre tu cabeza no es muy agradable”, admite Mariia Karmanna, redactora de 29 años de Kiev, que tuvo que dejar su tren a Odesa urgentemente porque la estación cercana fue atacada el domingo.

Sin embargo, para Karmanna esto no es muy diferente de su experiencia de ataques aéreos regulares contra la capital ucraniana.

“La ruleta rusa es la misma en todas partes: en los trenes o bajo misiles balísticos en casa, en Kiev”, explica.

Aunque los retrasos generan incomodidad, Karmanna destaca la ausencia de pánico y el apoyo mutuo entre los pasajeros durante la evacuación, así como la capacidad de Ukrzaliznytsia, el operador ferroviario estatal, para brindar servicios de calidad en condiciones difíciles.

“Los rusos quieren privarnos deliberadamente de toda comodidad y estabilidad porque todavía creen que nos derrumbaremos como país”, señala, y añade: “No lo conseguirán, al igual que con los ataques a la electricidad”. EFE

