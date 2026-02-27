Los Veintisiete respaldan acelerar inversiones en proyectos innovadores de carbón y acero

3 minutos

Bruselas, 27 feb (EFE).- Los países de la Unión Europea respaldaron este viernes la propuesta que busca acelerar las inversiones en proyectos de investigación e innovación relacionados con los sectores del carbón y el acero, según informó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros.

En concreto, los gobiernos del bloque han pactado la reforma del fondo de investigación para el carbón y el acero (RFCS, por sus siglas en inglés), un instrumento creado en 2002 y que financia inversiones en este ámbito a través de los ingresos generados por la liquidación de activos de la extinta Comunidad Europea del Carbón y el Acero.

La iniciativa forma parte del Plan de Acción del Acero impulsada por la Comisión Europea, que presentó esta reforma en diciembre del pasado año.

«El fondo de investigación para el carbón y el acero es un instrumento crítico para mejorar la competitividad y sostenibilidad de estos sectores vitales», subrayó el viceministro de Investigación, Innovación y Política Digital de Chipre, Nicodemos Damianou, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE

La propuesta original de Bruselas prevé unas inversiones anuales de hasta 200 millones de euros desde 2027 hasta 2030, pero los Estados miembros han rebajado a 120 millones la cifra máxima anual y han prorrogado hasta 2034 la vigencia del instrumento.

En ambos casos supone elevar el importe máximo de inversiones anuales, que actualmente se sitúa en 111 millones, mientras que la dotación total del fondo para inversiones independientemente del año en que expire será de 800 millones de euros.

Por otro lado, los Estados miembros no han modificado la propuesta en lo relativo a las tasas de financiación, que quedarán alineadas con las que están previstas para el programa de la UE dedicado a investigación de manera global, llamado Horizonte Europa.

En concreto, las empresas industriales que se acojan a este instrumento verán financiados sus proyectos en un 70 % con los fondos del mismo (frente al 50 % de la actualidad), mientras que en el caso de las pymes y la comunidad académica este ratio subirá al 100 % frente al 70 % vigente.

Estos cambios «están diseñados para simplificar el entorno de financiación de la UE y hacer que el fondo sea más atractivo, al tiempo que facilita su futura integración con otros programas como el Fondo de Innovación y Horizonte Europa», explicó el Consejo de la UE.

La reforma está compuesta por dos normativas, una de la cuales necesita también el consentimiento del Parlamento Europeo. La tramitación se completará una vez la Eurocámara se pronuncie al respecto con vistas a su entrada en vigor en enero de 2027. EFE

