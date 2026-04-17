Los votos blancos y nulos en Perú superan en número a todos los candidatos presidenciales

3 minutos

Lima, 17 abr (EFE).- Los votos blancos y nulos en las elecciones presidenciales de Perú superan los 3 millones, una cifra superior a los votos recibidos por la candidata derechista Keiko Fujimori, que lidera el conteo, con un avance del 93,34 % de los votos computados, de acuerdo con el escrutinio oficial de los comicios a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Entre votos blancos y nulos hay registrados 3.142.121 votos, que equivalen al 16,63 % de los sufragios emitidos, mientras que Fujimori es la candidata más votada con 2.685.995 votos, equivalentes al 14,22 % del total, que se convierten en 17,05 % en votos válidos, al restar los blancos y nulos.

Los votos blancos alcanzan actualmente los 2.197.516, un 11,63 % del total de votos emitidos, mientras que los votos nulos suman 944.605 sufragios, un 5 % del total de votos computados.

Esta situación vino influenciada por el abanico de 35 candidatos presidenciales que competían en esta elección, lo que ha hecho que el voto se haya fragmentado al punto de que la suma de los votos blancos y nulos superen a la votación particular que ha sacado cada postulante.

Solo el número de votos blancos es superior a 34 de los 35 candidatos en contienda, y el número de votos nulos supera a la votación obtenida por 29 aspirantes presidenciales.

La ley electoral de Perú marca que las elecciones solo pueden ser anuladas en caso de que los votos nulos alcancen los dos tercios del total de sufragios emitidos.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el pasado domingo para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencial, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años en una sucesión de crisis políticas.

La jornada electoral estuvo marcada por los grandes retrasos en la apertura de locales de votación en la capital Lima por falta del material electoral, que no llegó a tiempo por problemas logísticos de la empresa encargada de su reparto, lo que hizo que trece colegios tuviesen que abrir el lunes.

Esto alimentó las denuncias de fraude lanzadas, sin aportar pruebas, del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), mientras que las misiones de observación electoral determinaron que estos problemas no afectaron al resultado del proceso, al que calificaron como creíble y transparente.

Hasta el momento solo Fujimori tiene asegurada la presencia en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio, cuyo rival se definirá en un margen muy estrecho entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y el ultraconservador López Aliaga. EFE

fgg/mmr/jrh