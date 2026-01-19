Los vuelos nocturnos en otoño e invierno concentran el 25 % del calentamiento por estelas

3 minutos

Bruselas, 20 ene (EFE).- El 25 % del calentamiento global asociado a las estelas de los aviones en la Unión Europea procede de vuelos nocturnos en otoño e invierno, pese a que sólo representan el 10 % del tráfico europeo, según un estudio publicado hoy por la organización ecologista Transporte y Medioambiente, que subraya que gestionarlas mejor sería la manera más eficaz para reducir el impacto climático del sector.

El informe ‘Gestionar la complejidad: cómo ampliar la evitación de estelas de condensación en Europa’ subraya que el impacto climático de la aviación no se limita a las emisiones de CO2, sino que las estelas de condensación desempeñan un papel clave en el calentamiento global.

Y esas líneas blancas que se aprecian en el cielo, resultantes de los gases calientes de los motores mezclados con el aire muy frío y húmedo de la atmósfera, están muy concentradas en determinados periodos del año, lo que abre la puerta a medidas de mitigación selectivas con un impacto limitado sobre las operaciones aéreas.

«Esto atrapa el calor y calienta el planeta al menos tanto como las emisiones de dióxido de carbono de la aviación, contribuyendo entre un 1 % y un 2 % al calentamiento global», señala Transporte y Medioambiente (T&E, por sus siglas en inglés).

«El calentamiento provocado por las estelas es altamente estacional y está concentrado en determinados momentos: en 2019, el 75 % del calentamiento por estelas en Europa se produjo entre enero y marzo y entre octubre y diciembre, y el 40 % durante las últimas horas de la tarde y la noche», apunta la ONG.

Esa organización estima que la concentración del 25 % del calentamiento por esas estelas en sólo el 10 % del tráfico crea las «condiciones ideales para ajustar un pequeño número de vuelos con efectos mínimos sobre el tráfico aéreo y grandes beneficios climáticos».

«Sin embargo, en 2019 solo el 3 % de los vuelos causó el 80 % de este calentamiento. Reducir las estelas y el calentamiento que provocan podría lograrse fácilmente ajustando las trayectorias de solo unos pocos vuelos en momentos concretos del día y del año», agrega.

Según la plataforma medioambientalista, aplicar «pequeños ajustes de ruta o ligeros ascensos o descensos, para evitar esas regiones atmosféricas frías y húmedas, reducirían de forma significativa la formación de estelas».

Subir o bajar la aeronave entre 600 y 1.200 metros para evitar las capas frías donde se forman estelas persistentes bastaría para reducir las estelas en un 54 % con un sobrecosto de combustible de sólo el 2 %, indica la ONG a partir de datos de ensayos de American Airlines.

Además, un estudio de la ingeniera aeroespacial española experta en mitigación Alejandra Martín Frías señala que se podría corregir hasta un 73 % con un gasto extra de queroseno del 0,11 % en el conjunto de la flota.

«Las estelas son un problema muy concentrado. Afortunadamente, existen oportunidades claras y asequibles para ampliar la evitación de estelas en Europa», señaló el analista de T&E Alexander Kunkel.

La concentración de estelas no sólo se da en momentos concretos del año, sino también en lugares específicos, de forma que el Atlántico Norte tiene un alto potencial de evitación de estelas. Además, los vuelos de más de cinco horas representan el 40 % del calentamiento por estelas, aunque sólo equivalen al 10 % de los despegues en Europa.

De ahí que T&E recomiende que los ajustes para evitar las estelas se practiquen primero «en regiones con alto calentamiento pero bajo tráfico». EFE

