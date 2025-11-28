Los Wertheimer, propietarios de Chanel, repiten como la familia más rica de Suiza

Ginebra, 28 nov (EFE).- Los hermanos Gérard y Alain Wertheimer, propietarios de la marca de lujo Chanel, repiten en 2025 en el primer lugar de la lista de las 300 familias más ricas de Suiza que elabora la revista Bilan, con una fortuna estimada entre los 33.000 y 34.000 millones de francos (35.400-36.400 millones de euros).

La familia Hoffman-Oeri-Duschmalé, que controla el gigante farmacéutico Roche, también repitió el puesto de 2024 y se situó segunda, con un patrimonio de unos 31.000 millones de francos (33.200 millones de euros).

La gran novedad en la cabeza es la tercera posición de Andrea Pignataro, fundador de la firma de tecnología financiera Ion Group y con una fortuna de entre 27.000 y 28.000 millones de francos (28.900-30.000 millones de euros).

Tras ellos figuran los Aponte, del grupo de cruceros MSC, y la familia Safra, del banco privado J. Safra Sarasin, en ambos casos con fortunas que rondan los 25.000 millones de francos (26.800 millones de euros).

Bilan subraya que la lista, normalmente muy estable año tras año, ha tenido muchos cambios en 2025, en un contexto de tensiones generadas en el comercio internacional por las políticas arancelarias del presidente norteamericano Donald Trump. EFE

