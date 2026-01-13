Luís Montenegro felicita a Lula por su empeño en la aprobación del acuerdo UE-Mercosur

São Paulo, 13 ene (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, felicitó por teléfono este martes al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su empeño en pos de la conclusión del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuyo texto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo Europeo.

Según un comunicado de la Presidencia brasileña, ambos mandatarios expresaron su «satisfacción» tras la aprobación del texto que, más allá de lo comercial, representa «un gesto muy importante de defensa del multilateralismo y el libre comercio».

En tanto, acordaron «trabajar en conjunto, de forma rápida e eficiente» para concretar la implementación y que los pueblos de ambos lados del Atlántico «puedan ver resultados concretos».

El mandatario brasileño fue uno de los principales impulsores del acuerdo que crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros).

Tras 25 años de negociaciones, el texto del tratado fue aprobado el pasado viernes por el Consejo Europeo, incluso con la oposición de Francia y otros cuatro países, que votaron en contra ante la presión de sus respectivos sectores agrícolas.

Ahora, está previsto que las autoridades europeas y del bloque sudamericano firmen el acuerdo el próximo 17 de enero en Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.

Más allá de la agenda económica, Lula y Montenegro dedicaron parte de la conversación telefónica a analizar la situación política en Venezuela, y coincidieron en que es «fundamental» evitar que la crisis en el país caribeño derive en un escenario de «inestabilidad regional» que afecte a toda América del Sur.EFE

