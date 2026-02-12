Ludwika Paleta y Juanpa Zurita rompen tabú con comedia sobre diferencia de edad en parejas

3 minutos

David Álvarez

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La diferencia de edad entre parejas sigue siendo un tema tabú en las sociedades que presumen de modernas, como la occidental, sobre todo cuando la mujer tiene más edad que el hombre, así lo narran Lu y Javi, interpretados por los actores mexicanos Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en la comedia romántica ‘¿Quieres ser mi novia?’.

«Requiere de mucho trabajo exponer lo que hay detrás de una pareja con diferencia de edad después de la fase de enamoramiento (…) Es cómo se enfrenta esto en la realidad. Hay amor y puede haber una cantidad de atracción, pero va a haber otras variables como la presión, el deber ser o la parte biológica», explica Zurita en entrevista con EFE.

El actor e influencer, conocido desde 2013 cuando comenzó publicar videos en Vine, explica que para esta secuela de ‘¿Quieres ser mi hijo?’ (2023) ya dejaron atrás esa fase en la que un hombre y una mujer que se llevan casi 20 años comienzan a estar juntos, sino que ahora aparecen problemas como los errores de madurez de un joven de 24 años o las ambiciones de una mujer de más de 40.

«Javi comete muchos errores en esta secuela, lo que habla de su inmadurez, pero creo que el amor no es para nada algo generacional. Se trata de encontrar a la persona que despierta ese sentimiento en ti y es hermoso cuando sucede», explica el mexicano sobre cómo los más jóvenes siguen creyendo en el amor.

Aunque pueda uno pensar que el más joven es el que más errores comete, Lu no querrá ver que su nuevo pretendiente es un hombre más centrado en su trabajo que en su relación, explica Paleta sobre las ‘red flags’ (banderas rojas) que a veces deja uno pasar con sus parejas.

«Siempre habrá hombres que serán una red flag, está en ti saber quien es esa persona. Creo que a veces dejamos pasar estas señales que te va dando la persona, que normalmente se deja ver clarito como es. Uno suele dejar pasar esos avisos», señala la actriz.

Comedia para profundizar

En muchas ocasiones temáticas como las de ‘¿Quieres ser mi novia?’ suelen generar que una cinta se convierta en todo un drama romántico, pero, según explica Paleta, conocida por telenovelas como ‘Duelo de pasiones’ (2006), la comedia permite afrontar «cosas muy profundas y serias» de una «manera no tan confrontativa ni tan agresiva».

«De pronto te das cuenta que te estás riendo de una de una cosa que no te deberías estar riendo, y entras en este shock de decir, pues muy chistoso pero esto es algo que tengo que pensar más seriamente», añade.

La comedia es de los géneros más taquilleros en la región, y sin ir más lejos, la primera entrega de ‘¿Quieres ser mi hijo’ se convirtió en la película más vista de la plataforma de streaming ViX durante meses, lo que le sirvió a la productora Videocine a apostar por producir una segunda cinta para salas.

«Es extraordinario que una película salga primero en plataforma para después hacer la apuesta en cines. Debe haber muy pocas historias de una primera peli en plataforma y la secuela en cines», comenta.

‘¿Quieres ser mi novia?’ se estrena este jueves en salas mexicanas de todo el país y la única restricción que habrá por edades será tener más de 15 años para poder disfrutarla en la gran pantalla. EFE

dac/csr/gad

(foto)