Lufthansa anuncia la supresión de 4.000 puestos de trabajo en la administración hasta 2030

1 minuto

Berlín, 29 sep (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa anunció este lunes la supresión de unos 4.000 puestos de trabajo en áreas administrativas en todo el mundo hasta 2030 mediante en su plan de ahorrar mediante la digitalizaicón, la automatización y la optimización de procesos.

En particular, los profundos cambios por la digitalización y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial aumentarán la eficiencia en muchas áreas y procesos, indicó la compañía alemana en un comunicado.

Agregó que «debido a estos desarrollos y a los ajustes estructurales, el Grupo Lufthansa tiene previsto eliminar un total de alrededor de 4.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2030, la mayor parte de ellos en Alemania».

Esto se llevará a cabo en coordinación con los interlocutores sociales, añadió la empresa en un comunicado, y precisó que la atención se centrará en las funciones administrativas y no en las operativas.

El grupo hizo este anuncio durante la presentación de su orientación estratégica en la ciudad alemana de Múnich, en la que también informó de sus «nuevos ambiciosos objetivos financieros a medio plazo», orientados a «superar los resultados históricos del Grupo Lufthansa».

Así, el consorcio espera un aumento significativo de la rentabilidad para finales de la década y se ha marcado el objetivo de alcanzar a partir de 2028 un EBIT ajustado de entre el 8 % y el 10 %. EFE

