The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Lufthansa anuncia la supresión de 4.000 puestos de trabajo en la administración hasta 2030

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 29 sep (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa anunció este lunes la supresión de unos 4.000 puestos de trabajo en áreas administrativas en todo el mundo hasta 2030 mediante en su plan de ahorrar mediante la digitalizaicón, la automatización y la optimización de procesos.

En particular, los profundos cambios por la digitalización y el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial aumentarán la eficiencia en muchas áreas y procesos, indicó la compañía alemana en un comunicado.

Agregó que «debido a estos desarrollos y a los ajustes estructurales, el Grupo Lufthansa tiene previsto eliminar un total de alrededor de 4.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta 2030, la mayor parte de ellos en Alemania».

Esto se llevará a cabo en coordinación con los interlocutores sociales, añadió la empresa en un comunicado, y precisó que la atención se centrará en las funciones administrativas y no en las operativas.

El grupo hizo este anuncio durante la presentación de su orientación estratégica en la ciudad alemana de Múnich, en la que también informó de sus «nuevos ambiciosos objetivos financieros a medio plazo», orientados a «superar los resultados históricos del Grupo Lufthansa».

Así, el consorcio espera un aumento significativo de la rentabilidad para finales de la década y se ha marcado el objetivo de alcanzar a partir de 2028 un EBIT ajustado de entre el 8 % y el 10 %. EFE

egw/cae/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR