Lufthansa cancela numerosos vuelos en Fráncfort por la huelga de pilotos y auxiliares

Fráncfort (Alemania), 12 feb (EFE).- La aerolínea alemana Lufthansa va a cancelar numerosos vuelos en el aeropuerto de Fráncfort debido a la huelga que secundan este jueves los pilotos y auxiliares de vuelos, si bien no ha dicho la cifra concreta y prevé que el transporte aéreo vuelva a la normalidad el viernes.

El aeropuerto de Fráncfort tiene previstos para hoy 1.110 despegues y aterrizajes con 120.396 pasajeros, de los que 625 vuelos se llevarán a cabo por la mañana, dijo a EFE una portavoz de Fraport, el gestor de este aeropuerto.

«Las operaciones en la terminal han sido tranquilas y estables hasta el momento», añadió la portavoz.

La aerolínea Lufthansa no ha comunicado el número de vuelos que va a anular pero cientos de aviones permanecen en tierra en el aeropuerto de Fráncfort.

Lufthansa pide a los pasajeros que se informen por internet de la situación de su vuelo y no vayan al aeropuerto antes de saber que su vuelo no ha sido anulado.

Desde media noche unos 4.800 pilotos de Lufthansa y de la filial de transporte de carga Lufthansa Cargo así como 20.000 auxiliares de vuelo secundan una huelga convocada por los sindicatos Cockpit y Ufo.

La huelga de pilotos y de auxiliares de vuelo de Lufthansa también ha obligado a cancelar vuelos en otros aeropuertos más pequeños, como Dresde y Leipzig/Halle, en concreto conexiones aéreas a Múnich y Fráncfort. EFE

