Lufthansa ofrece más vuelos a Asia y África debido a la guerra en Irán

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 10 mar (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa va a ofrecer más vuelos a Asia y África debido al aumento de la demanda de conexiones áreas de largo recorrido desde el ataque de EE.UU. e Israel a Irán y el incremento de la violencia en Oriente Medio.

Lufthansa informó este martes de que la aerolínea alemana Lufthansa y la austríaca Austrian «amplían sus servicios intercontinentales».

De este modo, Lufthansa ofrecerá cuatro vuelos más de ida y vuelta desde Múnich hasta Singapur y dos vuelos especiales de ida y vuelta desde Fráncfort hasta Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Lufthansa también va a ofrecer dos vuelos más desde Fráncfort hasta Riad.

Austrian Airlines ya ofrece 10 vuelos especiales de ida y vuelta desde Viena a Bangkok.

El grupo de aerolíneas, al que pertenecen Lufthansa, Austrian, Swiss, Brussels Airlines y la italiana ITA, dijo que observa la situación del mercado y contempla más vuelos adicionales.

El grupo ha cancelado sus vuelos a muchos destinos en Oriente Medio ante la escalada de la violencia en Oriente Medio, pero se beneficia de un incremento de la demanda de vuelos a Asia y África, como ya dijo la semana pasada al presentar los resultados de 2025.

«La concentración masiva de los flujos de tráfico mundiales a través de los centros de conexión del Golfo está demostrando cada vez más ser un talón de Aquiles geopolítico», señaló el consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr.

Un tercio de los tránsitos entre Europa y Asia pasa por los aeropuertos de Dubái, Doha y Abu Dabi, pero ahora los centros de conexión aérea de las aerolíneas de la región del Golfo están cerrados debido a la violencia en Oriente Medio. EFE

aia/mgr