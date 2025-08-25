The Swiss voice in the world since 1935

Luis Ángel Firpo alcanza la cima en El Salvador

San Salvador, 24 ago (EFE).- Luis Ángel Firpo se convirtió este fin de semana en el nuevo líder del Torneo Apertura salvadoreño al aprovechar un traspié del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) en la séptima fecha.

Los Pamperos del Firpo, que habían enlazado tres victorias, empataron en casa sin goles con Platense. El resultado dejó a los Firpenses en el liderato con 17 puntos y a los Gallos en el décimo puesto con 5.

Luis Ángel Firpo es el único equipo de la Liga salvadoreña que conserva el invicto.

FAS, que era líder por su mejor cuota goleadora, perdió por 2-0 en su visita al campeón Alianza y quedó en el segundo puesto con 16 puntos. Los Paquidermos suman 12 enteros y ocupan el cuarto puesto.

Águila marcha en el tercero con 14 enteros tras su victoria por la mínima sobre Zacatecoluca, último con 3.

Isidro Metapán, quinto con 9 puntos, igualó 2-2 con Cacahuatique, sexto con 8, mientras que Municipal Limeño derrotó por 2-1 a Fuerte San Francisco. Estos clubes quedaron octavo y noveno con 7 y 6 puntos, respectivamente.

Hércules goleó a domicilio por 1-3 a Inter FA y quedó en la séptima plaza con 8 enteros. Sus rivales quedaron en el undécimo puesto con 4.

En la clasificación de goleadores el salvadoreño Juan Argueta, de Cacahuatique, alcanzó en la cima con 5 al brasileño del FAS Yan Maciel. Les sigue con 4 el salvadoreño del Firpo Styven Vásquez. EFE

hs/hbr

