Luis Arce asegura que a él le decían «pedófilo» durante campaña por culpa de Evo Morales

La Paz, 23 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, reiteró este lunes que las acusaciones por estupro contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) «eran un secreto a voces» dentro del oficialismo y reveló que durante la campaña electoral de 2020 lo señalaban a él como «pedófilo» por culpa del exmandatario.

«Estaba en campaña en 2020, iba a los barrios a hacer campaña y qué me decían y me gritaba mucha gente, a mí me gritaban pedófilo, y todos sabíamos que no era por mí», dijo Arce en un encuentro con periodistas locales en la Casa de Gobierno, en La Paz.

«Luis Arce representaba a Evo Morales en la campaña del MAS (Movimiento al Socialismo) de 2020 (y) a mí me gritaban pedófilo», remarcó el jefe de Estado.

Esa fue la respuesta de Arce a la prensa boliviana luego de ser consultado sobre la entrevista que dio al medio mexicano La Jornada, en la que afirmó que los señalamientos por estupro contra Morales eran «un secreto a voces» y que «todos» lo sabían, pero que el asunto «se mantenía ahí».

Arce fue ministro de Economía de Morales por más de una década y posteriormente fue elegido candidato presidencial por el MAS en 2020, después de las anuladas elecciones de 2019 que Morales calificó como un «golpe de Estado» en su contra en medio de denuncias por fraude electoral.

El mandatario también contó que «en 2019, que nos tocó también hacerla para ayudar y apoyar a Evo Morales (como) candidato en 2019 (y) también nos gritaban pedófilos».

«¿Era o no un secreto a voces? Por eso digo, si la gente nos gritaba eso, la gente percibía que eso era así», recalcó Arce.

El presidente boliviano indicó que la posición en la ‘Revolución Democrática y Cultural’, como se conoce a los gobiernos del MAS, «se debe preservar la ética y la moral» y que «no puede haber» una revolución sin esos aspectos.

Arce insistió en que el caso «es un tema netamente judicial» y que «no tiene nada que ver con un tema político».

La Fiscalía de Bolivia informó hace una semana que imputó a Evo Morales por el delito de trata de personas agravado, vinculado con una presunta relación con una menor con quien habría tenido un hijo. Además, el político enfrenta una orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre, la cual no ha podido ser ejecutada.

La denuncia establece que Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima «lucraron» con ella al entregarla al expresidente a cambio de «favores».

La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.

El viernes, el Gobierno de Luis Arce informó que se activó una alerta migratoria contra Morales para impedir que deje el país.

Ante esto, los sectores leales a Morales leyeron este lunes un «manifiesto» en el que indicaron que sostienen que el proceso tiene «objetivos políticos y mediáticos para destruir e inhabilitar» su candidatura en los comicios presidenciales de 2025.

También afirmaron que Arce no hizo «nada» durante el tiempo que fue ministro de Morales «seguramente porque nunca hubo pruebas».

Un grupo de seguidores al expresdiente boliviano instalaron esta jornada una vigilia con bloqueo de caminos en la población de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, para evitar una posible aprehensión de Morales. EFE

