Luis Enrique cree que el ecuatoriano Pacho puede mejorar en muchos aspectos

2 minutos

París, 20 oct (EFE).- El entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, dijo este lunes que el defensa ecuatoriano Willian Pacho «puede todavía mejorar en muchas cosas» y cargó contra la prensa por las críticas al meta francés Lucas Chevalier, quien suplió esta temporada a Gigi Donnarumma.

«Él (Pacho) es muy joven (24 años) y puede mejorar en muchas cosas. Es muy fuerte en la parte defensiva, comete pocas faltas, pero puede todavía mejorar. Tiene la mentalidad que nos gusta y que queremos», manifestó el técnico español en la víspera de la visita de su equipo al Bayer Leverkusen.

Luis Enrique comentó que la rápida adaptación de Pacho al PSG, fichado en 2024 procedente del Eintrach de Fráncfort, ha sido extraordinaria. «Lo normal hubiese sido que no lo hiciese tan bien ya en los primeros partidos», opinó Luis Enrique sobre el que fue uno de los pilares de la histórica conquista de la Liga de Campeones por el PSG el curso pasado.

Esta temporada, el equipo parisino ha comenzado lanzado en el torneo continental, con dos victorias en otros tantos partidos (ante el Atalanta y otra de gran prestigio frente al Barcelona), a pesar de la oleada de lesiones y de las críticas a jugadores como el meta Chevalier, como sucedió tras su actuación el pasado viernes ante el Estrasburgo (3-3).

«Cuando fichamos a un jugador, pensamos en el largo plazo. Él tiene la personalidad, lo demuestra en los entrenamientos y en los partidos también», aseguró el entrenador asturiano, quien prosiguió su defensa de Chevalier con críticas a la prensa.

«Durante cuatro años vosotros (la prensa) habéis criticado, habéis matado deportivamente a Gigi Donnarumma», dijo Luis Enrique, quien dejó partir la última temporada al guardameta italiano, reclutado por el Manchester City.

Para el choque ante el Leverkusen, en el que el PSG es favorito, señaló que «es difícil de evaluar» al equipo alemán porque ha fichado a 20 jugadores nuevos y a un nuevo técnico.

«Tienen facilidad para hacer goles, tienen calidad y son capaces de defender con las líneas bajas», resaltó. EFE

