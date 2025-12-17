Luis Pastor hace alegato contra el fascismo al recibir el Premio Luso-Español de Arte

Lisboa, 17 dic (EFE).- El cantautor Luis Pastor (Berzocana, Cáceres, 1952) hizo este miércoles un alegato contra el fascismo al recibir en Lisboa el Premio Luso-Español de Arte y Cultura 2024.

Pastor recibió el galardón, que se entrega un año después de su anuncio, en una ceremonia en el Palácio Nacional da Ajuda en la capital lusa, donde participaron los ministros de Cultura español, Ernest Urtasun, y la portuguesa, Margarida Balseiro.

En declaraciones a la prensa antes del acto, Pastor dijo, en referencia a las elecciones del próximo domingo en Extremadura, que la ultraderecha está creciendo no solo en la región, sino también en Portugal, España y el mundo.

«Una realidad que alguien como yo y de mi edad no pensó que esto iba a pasar, o sea, ver a niños de 12 o 13 años en mi país, en las escuelas, en las calles, cantar el cara al sol, un himno fascista de la dictadura de Franco, que nos obligaban a mí, cuando era niño en las escuelas, a formar con el brazo en alto y a cantarlo todos los días», recordó el artista de 67 años.

«Ver que eso hoy en día está de moda -agregó-, está de moda ser malo, está de moda ser mentiroso, está de moda ser fascista, ser trumpista, hay una corriente mundial que pasa desde Estados Unidos, que viene por Latinoamérica…».

En su discurso, Urtasun destacó que Pastor tiene una virtud como creador más allá de sus obras y su aportación a la cultura: «Nos marca caminos que transitar, como personas y como comunidades».

«Por eso no hay país sin poetas o sin cantantes. Y por eso la poesía y la canción logran encarnar, mejor que nada, el alma de los pueblos», dijo el ministro, quien destacó cómo Pastor ha enseñado en la lucha por las libertades y la defensa de los valores democráticos.

Por su parte, Balseiro subrayó la atención a la palabra y la conexión entre lo artístico y los valores democráticos del galardonado.

En el acto, Pastor recitó el poema ‘¿Que fue de los cantautores?’ e interpretó ‘Grândola de mi querer’, ‘Elegia à maneira antiga’ y ‘Ausencia’.

En el fallo del jurado, dado a conocer el año pasado, se resaltó «su vinculación con la defensa de valores democráticos y su contribución musical y poética a las transiciones sociales a ambos lados de la frontera compartida y a la Revolución de los Claveles».

De carácter bienal y dotado con 75.000 euros, el Premio Luso-Español de Arte y Cultura fue creado en 2006 con el propósito de consagrar a un autor, pensador, creador o ejecutante vivo, o incluso a una persona jurídica que haya contribuido significativamente a estrechar lazos entre ambos países.

Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el arquitecto Álvaro Siza, el cineasta Carlos Saura, la escritora Pilar del Río y la cantante Mariza, entre otros.

Pastor, que en 2022 recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España, comenzó a desarrollar su carrera en 1972 como parte de la generación de cantautores que convirtieron su música en un arma de denuncia del franquismo y sus restricciones.

Ha publicado más de 20 álbumes, entre los que destacan ‘Vallecas 76’ (1976), ‘Aguas abril’ (1988) o la trilogía de discolibros ‘Diario de a bordo’ (1996).

Como muestra de su conexión constante con Portugal y Cabo Verde se pueden citar dos discolibros con poemas musicados de José Saramago (‘En esta esquina del tiempo’ en 2006 y ‘A viagem do elefante’ en 2015), así como su último trabajo, ‘Extremadura Fado’ (2024), que aborda la influencia del fado portugués y la morna caboverdiana. EFE

