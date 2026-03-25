Luis Suárez apunta a «seguir rozando la perfección» con el Sporting de Lisboa

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Redacción Deportes, 25 mar (EFE).- El ariete Luis Suárez destacó el buen momento que vive con el Sporting de Lisboa, con el que suma 33 goles y seis asistencias esta temporada, y apuntó a «seguir rozando la perfección» con el club portugués.

«Sigo haciendo mi trabajo en mi club, la idea es seguir teniendo esa buena continuidad, esos buenos números y siempre estar atento a lo que pueda pasar en la selección», dijo Suárez en la rueda de prensa previa al partido amistoso del jueves entre Colombia y Croacia en Orlando (EE.UU.).

En esa línea, el atacante nacido en Santa Marta, en el Caribe colombiano, agregó: «Queremos hacer las cosas bien, seguir cada día mejorando, no estancarnos en buenas actuaciones, sino seguir rozando la perfección y lo seguiré haciendo en mi club».

El delantero de 28 años también valoró el buen momento que vive con la selección colombiana, en la que se ganó la titularidad con sus buenas actuaciones, pues opinó que «ha cambiado la madurez, la mentalidad» cuando vistió la camiseta tricolor las primeras veces.

«Yo creo que uno siempre piensa que estaba preparado, pero viéndolo desde otro punto de vista no estaba preparado, mentalmente hablando, para aportarle lo que podía aportarle a la selección. Ahora tengo una mentalidad más madura, diferente», añadió el artillero.

Suárez, que militó la temporada pasada en el Almería de la segunda división española, considera que en la selección colombiana «se juega muy parecido» a cómo se hace en el Sporting.

«Me resulta muy cómodo tener jugadores de buen pie aquí, como los tengo en mi club. Siempre es bueno contar con jugadores como James (Rodríguez), Luis Díaz y Juanfer Quintero. Para mí como delantero es perfecto tener ese último pase. La verdad es que a pesar de cambiar el sistema táctico, lo importante es cómo te sientas con los compañeros», concluyó. EFE

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