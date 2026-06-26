Lukashenko llega a Rusia en medio de escalada de tensiones con Ucrania

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Moscú, 26 jun (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, ha llegado este viernes a Rusia para reunirse con su homólogo Vladímir Putin después de una escalada de tensiones con Ucrania, que teme la entrada de Minsk en la guerra, algo negado por la parte bielorrusa.

«El presidente Putin se ha reunido con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en la residencia de Valdái», confirmó a los medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov agregó que ambos líderes abordarán «diversos temas de cooperación comercial y económica, la implementación de proyectos económicos conjuntos y cuestiones relacionadas con la seguridad regional».

Además, Putin y Lukashenko hablarán de otros asuntos urgentes, añadió Peskov.

La visita de Lukashenko se produce horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advertiera de los presuntos planes de Moscú y Minsk para que Bielorrusia se implique de forma más activa en la guerra lanzada por Rusia en 2022.

Según el mandatario ucraniano, documentos obtenidos por la inteligencia exterior de Kiev muestran que las autoridades bielorrusas están terminando de construir carreteras, un depósito de combustible y otro de munición junto a la frontera.

A la vez, Zelenski dijo la víspera que los repetidores de comunicaciones instalados en zonas de Bielorrusia fronterizas con Ucrania que -según denunció la pasada semana- ayudaban a los operadores de drones rusos a dirigir los ataques contra el norte de Ucrania, habían dejado de funcionar el 22 de junio.

Lukashenko aseguró esta semana que se había reunido en Minsk con representantes de Zelenski y les repitió que Bielorrusia no quiere escalar el conflicto.

Mientras, Moscú acusa a Kiev de intentar implicar a Bielorrusia en acciones bélicas directas en Ucrania y asegura que apoyará a Minsk en concordancia con los acuerdos de seguridad bilaterales firmados por ambos países. EFE

mos/rcf