Lukashenko niega que Bielorrusia tenga planes de entrar en la guerra contra Ucrania

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Moscú, 21 may (EFE).- Bielorrusia no tiene planes de entrar en la guerra con Ucrania, manifestó este jueves el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, después de que las autoridades ucranianas alertaran de que Minsk quiere atacar al país vecino.

«Respecto a sus declaraciones sobre la posible entrada de Bielorrusia en la guerra, simplemente digo que solo nos veremos involucrados en un caso: si se comete una agresión contra nuestro territorio», dijo Lukashenko, citado por la agencia estatal BELTA.

Agregó que Minsk «no tiene intención de entrar en la guerra de Ucrania» y aseguró que «no hay necesidad para ello».

Lukashenko, quien preside este jueves junto con el líder ruso, Vladímir Putin, los primeros ejercicios conjuntos con empleo de armamento nuclear táctico-estratégico, aseguró que está dispuesto a reunirse en cualquier momento con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar de las relaciones bilaterales.

«Estoy dispuesto a reunirme con él donde sea —en Ucrania, en Bielorrusia— y hablar de los problemas en las relaciones» bilaterales, aseguró.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció hoy operaciones conjuntas «sin precedentes» con el Ejército en la frontera con Bielorrusia que incluyen el refuerzo de la vigilancia de la zona para interceptar posibles grupos de espías y saboteadores desde el país vecino, que, según dijo Zelenski recientemente, está recibiendo presiones de Rusia para que ataque a Ucrania.

Estas acciones tienen lugar en las regiones del norte de Ucrania de Cherníguiv, Kiev, Zhitómir, Volinia y Rivne, todas ellas con frontera con Bielorrusia, y consisten en la identificación de las personas que se encuentran en las zonas sensibles y la búsqueda de objetos sospechosos que pudieran contener explosivos u otros elementos de riesgo.

Zelenski dijo en su discurso a la nación de la noche del miércoles que Rusia contempla distintos escenarios para lanzar un ataque contra Ucrania desde el norte en colaboración con Bielorrusia.

Kiev acusa a Minsk de ser cómplice en la campaña militar al ceder su territorio en 2022 para que las tropas rusas penetraran en territorio ucraniano. EFE

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