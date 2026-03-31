Lula anuncia que Alckmin repetirá como candidato a vicepresidente en las elecciones

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São Paulo, 31 mar (EFE).- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este martes que el vicepresidente Geraldo Alckmin volverá a aspirar al cargo en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

Alckmin, un político de centroderecha de 73 años que fue gobernador del estado de São Paulo, fue considerado clave para la victoria del actual mandatario en los comicios de 2022 frente a la ultraderecha de Jair Bolsonaro. EFE

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