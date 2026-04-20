Lula confirma la compra de otras cuatro fragatas Tamandaré a consorcio con empresa alemana

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(Actualiza con comunicado del Ministerio alemán)

Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este lunes que su país comprará cuatro fragatas adicionales de la clase Tamandaré que construye en el país una sociedad con el grupo alemán Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

En una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, tras las terceras consultas entre ambos gobiernos en la ciudad germana de Hannover, Lula señaló que el consorcio ha tratado los progresos en el proyecto de construcción de esas fragatas.

«Aquí en Hannover hemos logrado algunos avances: adquiriremos cuatro fragatas adicionales», señaló Lula.

Por su parte, el Ministerio de Defensa alemán señaló en un comunicado que Alemania y Brasil han firmado hoy sendos acuerdos en ese ámbito, uno de ellos para fortalecer la cooperación en general y otro para la adquisición de las fragatas por la marina brasileña.

«En el futuro, Alemania y Brasil intensificarán la cooperación en diversos proyectos de adquisición marítimos, terrestres y aéreos. La cooperación incluirá todo el proceso, desde la negociación de los contratos hasta la formación (del personal) y la integración y la operación de los sistemas», indicó el Ministerio.

«Brasil es y seguirá siendo para Alemania un socio estratégico de especial importancia en el continente latinoamericano», concluyó.

Con respecto a las nuevas fragatas, a entregar en 2025 y 2028, serán construidas por Águas Azuis, un consorcio formado por TKMS, Embraer Defence & Security y Atech, que ya había firmado en 2020 un contrato con la Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON).

En agosto pasado la Marina de Brasil y el consorcio celebraron la botadura de la segunda fragata de la clase Tamandaré, denominada ‘F201 Jerônimo de Albuquerque’.

La primera fragata fue botada en agosto de 2024.

Son parte del lote de cuatro fragatas que se habían encargado por un monto de 2.000 millones de euros hace seis años.

Los barcos controlarán las aguas jurisdiccionales brasileñas y la zona económica exclusiva, que asciende a más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados y es conocida como «Amazonia Azul», incluidos los campos del presal, según indicó en su momento EMGEPRON.

Además, realizarán operaciones de búsqueda, rescate, mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria.

Según TKMS, la fragata F201 cuenta con una eslora de 107 metros, un desplazamiento de 3.500 toneladas y una velocidad máxima de 25 nudos. Está equipada con sistemas de última generación y una alta capacidad de combate.

El sistema de gestión de combate (CMS), desarrollado en colaboración entre Atech y el segmento ATLAS ELEKTRONIK de TKMS, integra de manera inteligente sensores y armamento, lo que permite una respuesta eficaz frente a diferentes tipos de amenazas. EFE

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