Lula da Silva rechaza una «segunda Guerra Fría» y defiende acuerdos con cualquier país

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Lisboa, 21 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que no «acepta» una nueva Guerra Fría porque están a favor del multilateralismo y aseguró que no tiene «preferencia comercial» por ningún país, sean China, Rusia o Estados Unidos.

«No estamos a favor a una segunda Guerra Fría, no aceptamos una Guerra Fría, no tenemos una preferencia comercial entre China y Estamos Unidos. Queremos tener relación con China, queremos tener relación con EE.UU., queremos tenerla con Rusia, queremos tenerla con Francia, queremos tenerla con todo el mundo, sin preferencia. Lo que queremos es el multilateralismo», afirmó Lula en un acto en Lisboa junto al primer ministro luso, Luís Montenegro. EFE

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