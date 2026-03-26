Lula dice que Brasil producirá medicinas que importa para garantizar su soberanía

2 minutos

Río de Janeiro, 26 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que Brasil producirá en el país medicinas que actualmente importa como forma de garantizar su soberanía y el abastecimiento de los productos de salud ante las crisis internacionales.

El líder progresista afirmó que su Gobierno seguirá buscando acuerdos con otros países que cuentan con una industria farmacéutica fuerte, entre los que mencionó a India, China y Corea del Sur, para tener acceso a la tecnología y pasar a producir en Brasil lo que actualmente se importa.

«Vamos a viajar a donde tengamos que viajar para poder acordar la transferencia de tecnología y producir las medicinas aquí como forma de garantizar la soberanía nacional», dijo.

Lula animó a la industria farmacéutica a seguir invirtiendo en Brasil durante la visita que hizo este jueves a la planta en la ciudad de Anápolis en la que la empresa Brainfarma comenzará a producir este año escopolamina, principio activo de la buscapina.

Mediante una inversión de 250 millones de reales (41,3 millones de euros), en parte financiada con créditos públicos, Brainfarma puso en marcha un proyecto para convertir a Brasil en el primer fabricante de escopolamina en América Latina y en el mayor productor mundial de este producto.

El proyecto busca convertir a Brasil en uno de los mayores abastecedores mundiales de un producto farmacéutico de alto valor agregado con exportaciones a Europa, México, Oriente Medio y Asia, según la farmacéutica controlada por el grupo brasileño Hypera.

El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, que acompañó a Lula en la visita, afirmó que el proyecto garantiza el abastecimiento nacional de una medicina ampliamente usada en Brasil en momentos en que el laboratorio alemán responsable por el 70 % de su oferta amenaza con suspender su fabricación a partir de este año.

El vicepresidente brasileño y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, aseguró que Brasil importa cerca del 60 % de los productos y materias primas demandadas por su industria de salud, lo que deja al país vulnerable a cualquier crisis internacional. EFE

cm/psh