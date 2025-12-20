Lula dice que el mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur

2 minutos

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado en la cumbre del Mercosur que varios países están interesados en firmar acuerdos comerciales con el bloque sudamericano y que espera que varios sean firmados en los próximos meses.

«El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur», afirmó el mandatario brasileño en sus palabras de apertura de la cumbre, en las que no citó el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que estaba prevista para este sábado y fue postergada posiblemente para el 12 de enero en Paraguay.

El líder progresista dijo que hay varios países interesados en acuerdos comerciales con el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que el Mercosur tiene que aprovechar esa coyuntura para firmar los que sean posibles.

«Espero que tengamos seis meses de buenos acuerdos internacionales», afirmó Lula al recordar que Brasil le transfiere este sábado la presidencia temporal del Mercosur a Paraguay, que la ejercerá en el primer semestre de 2026.

Pese a que el Consejo Europeo anunció el jueves que no tenía el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo este sábado como estaba previsto, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay, los jefes de Estado de los cuatro países del Mercosur acudieron a la cita.

Además del presidente anfitrión, a la Cumbre en Foz de Iguazú acudieron los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Pese a que el propio Lula había advertido que el Mercosur abandonaría el acuerdo si no era firmado el sábado, en la reunión previa de ministros de Exteriores, el viernes, los cancilleres admitieron su «desilusión» por el nuevo aplazamiento, pero dijeron estar a la espera de que la Unión Europea supere sus divergencias. EFE

cm/mp/vh

(foto)