Lula fue operado con éxito de unas cataratas en el ojo izquierdo

2 minutos

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue operado con éxito este viernes de unas cataratas en el ojo izquierdo y, tras ser dado de alta, se recuperará hasta el domingo en la residencia de campo de la Presidencia, informaron fuentes oficiales.

La cirugía realizada en el Hospital de Olhos de Brasilia concluyó «sin complicaciones» y el mandatario ya recibió el alta medica, informó la Presidencia en un comunicado.

De acuerdo con la nota, Lula permanecerá en reposo entre este viernes y el domingo en la Granja do Torto, la residencia de campo de la Presidencia brasileña, y retomará sus actividades el lunes.

La cirugía fue realizada a nueve meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que el líder progresista intentará la reelección y su cuarto mandato como jefe de Estado de Brasil.

En los últimos meses el mandatario de 80 años dijo que su decisión de disputar las elecciones dependería de su estado de salud, pero en las últimas declaraciones ha dicho que se siente muy bien físicamente y hasta «más joven».

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien sufrió un cáncer de laringe en 2011, ha tenido algunos problemas de salud en los últimos años.

En 2023, poco después de iniciar su tercer mandato, pasó por una cirugía de cadera para tratar una artrosis que le causaba molestias y le dificultaba caminar.

Un año después, sufrió un golpe en la cabeza en un accidente doméstico que le causó una hemorragia intracraneal, de la que fue operado con éxito y, según los médicos, no le dejó ninguna secuela.

Tras la intervención de cadera, Lula cumple una rutina diaria de dos horas de ejercicio para mantenerse en forma. EFE

cm/mp/psh