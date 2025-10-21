Lula nombra secretario general de la Presidencia a un importante referente de la izquierda

São Paulo, 20 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, nombró este lunes al frente de la Secretaría General de la Presidencia al diputado Guilherme Boulos, un importante referente de los movimientos de izquierda y a quien respaldó en la disputa por la alcaldía de São Paulo.

El dirigente, una de las figuras más radicales del progresismo brasileño, asumirá como ministro en lugar de Márcio Macêdo, quien estaba al frente de esta cartera desde el inicio del Gobierno, en 2023.

Boulos, de 43 años, es un reconocido activista en favor del derecho a la vivienda y en otras épocas promovió la ocupación de terrenos desocupados e inactivos.

Hijo de médicos y alumno de escuela privada, Boulos se convirtió a muy temprana edad en la cara visible del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y luego saltó a la política de la mano del Partido Socialismo y Libertad, con el que intentó sin éxito ganar la Alcaldía de São Paulo en dos oportunidades (2020 y 2024).

En la última disputa contó con el apoyo de Lula, pero finalmente perdió ante Ricardo Nunes, el nombre impulsado por la derecha brasileña y, sobre todo, con el visto bueno del exmandatario Jair Bolsonaro.

En 2022, fue elegido diputado federal con la segunda mayor votación del país.

Oficializado este lunes, el cambio en la cartera había sido anticipado por medios nacionales hace algunas semanas, en lo que señalan como un intento por mejorar el vínculo del Gobierno con los movimientos sociales, de cara a la elección presidencial de 2026.

Lula, que cumplirá 80 años en una semana, aún no ha informado si se presentará por un nuevo mandato el próximo año, aunque ha manifestado públicamente en diversas oportunidades su intención de hacerlo si permanece en buen estado de salud. EFE

