Lula postula al abogado del Estado para la vacante en la Corte Suprema de Brasil

São Paulo, 20 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, postuló este jueves al actual abogado del Estado, Jorge Messias, para ocupar la plaza vacante en la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país.

La candidatura de Messias será evaluada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado en una fecha aún por determinar y luego se someterá a votación en el pleno de la Cámara Alta, donde necesitará mayoría absoluta para convertirse en uno de los once jueces de alto tribunal. EFE

