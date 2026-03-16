Lula recibe a Paz en su primera visita a Brasil

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Brasilia, 16 mar (EFE). – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes en Brasilia a su par boliviano, Rodrigo Paz, en su primera visita oficial a Brasil, en la que ambos líderes apuntan a una relación bilateral pragmática y prevén firmar cinco acuerdos estratégicos.

La llegada de Paz contó con honores de Estado en el Palacio de Planalto, que incluyó una revista a un batallón de soldados de Dragones de la Independencia, regimiento histórico de la Presidencia brasileña.

Entre los asuntos previstos para la cita están la cooperación en el área de energía, la integración física, combate a la criminalidad transnacional, comercio e inversiones, cooperación para el desarrollo y temas migratorios y consulares, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

Al diálogo particular se unirán más tarde ministros de los dos países, antes del almuerzo que el Gobierno brasileño ofrecerá en homenaje a Paz en la sede de la cancillería.

La visita a Brasil de Paz, quien asumió la Presidencia el pasado noviembre, durará dos días y concluirá este martes con su participación en un foro de negocios en São Paulo, en el que estarán presentes representantes de 80 empresas bolivianas.EFE

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