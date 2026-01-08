Lula veta la ley que reduce la pena de Bolsonaro y de otros condenados por el golpe

1 minuto

São Paulo, 8 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones de 2022.

La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrada por simpatizantes de Bolsonaro.

El veto de Lula puede ser superado por el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario. EFE

adm/mp/rcf

(Foto) (Vídeo)