Lula viaja a la India y Corea del Sur para ampliar las relaciones comerciales

2 minutos

São Paulo, 17 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emprendió este martes el viaje camino de la India y Corea del Sur, países donde firmará acuerdos comerciales y de inversión.

Su primera actividad será su participación en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial (IA), que reunirá en Nueva Delhi a 15 jefes de Estado y de Gobierno para debatir la financiación de esta tecnología y las perspectivas para su democratización.

El mandatario brasileño tomará la palabra el jueves en la sesión plenaria y defenderá el uso de la IA en áreas como innovación y empoderamiento social, según explicaron portavoces de la Cancillería brasileña.

Posteriormente, los días 20 y 21, realizará una visita de Estado que incluirá una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, además de un almuerzo oficial ofrecido por la presidenta, Draupadi Murmu.

El momento más importante de la visita será la firma de un acuerdo sobre tierras raras y minerales críticos, que buscará estrechar la colaboración de la India para la extracción y procesado de algunos de estos materiales en Brasil.

Lula, que estará acompañado por una delegación de 300 empresarios, también conversará con Modi sobre comercio, en un momento en que la India y el Mercosur negocian una ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias que mantienen desde 2003.

La expansión del comercio bilateral también será el principal objetivo de la visita de Lula a Corea del Sur, que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de febrero.

En Seúl, Lula se reunirá con el mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, con quien firmará un plan conjunto con acciones programadas hasta 2029 para fortalecer la colaboración entre ambos países.

Brasil tiene especial interés en ampliar la cooperación en sectores como semiconductores, inteligencia artificial y transición energética.

Además, Lula presidirá un foro en el que participarán cerca de 130 empresas de ambos países de sectores como agricultura, aviación, salud, cosméticos, tecnología y productos farmacéuticos.

Corea del Sur y Brasil tuvieron un intercambio comercial de 10.800 millones de dólares (9.140 millones de euros) en 2025, con un superávit de 174 millones de dólares (unos 147 millones de euros) para el país suramericano.EFE

mp/mgr