Lula y Macron piden fortalecimiento de la ONU frente a la Junta de Paz propuesta por Trump

3 minutos

Río de Janeiro, 27 ene (EFE).- Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, coincidieron este martes en defender el fortalecimiento de la ONU frente a la propuesta del estadounidense Donald Trump de crear una Junta de Paz para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Palestina.

En una conversación telefónica de cerca de una hora, los dos mandatarios afirmaron que la ONU es el organismo más adecuado para resolver los conflictos mundiales, informó la Presidencia brasileña en un comunicado.

De acuerdo con la nota, al abordar la propuesta de la Junta de Paz propuesta por Estados Unidos, los dos líderes «defendieron el fortalecimiento de las Naciones Unidas y coincidieron en que iniciativas en asuntos de paz y de seguridad tienen que estar alineadas a los mandatos del Consejo de Seguridad y a los principios y propósitos de la Carta de la ONU».

La conversación con Macron, que ya rechazó la invitación de integrar la Junta de Paz, se produjo un día después de que Lula, igualmente en una llamada telefónica, le pidiera a Trump que el organismo que propone se limite a lidiar con la situación de Gaza y que incluya un «asiento» para Palestina.

Lula, quien todavía no ha aceptado la invitación para integrar la Junta, propuso cambios al organismo concebido por Trump para resolver conflictos en todo el mundo y que inicialmente había sido presentado con el objetivo de ayudar a la recuperación del territorio palestino tras la guerra entre Israel y Hamás.

En su conversación con Trump, el presidente brasileño reiteró la «importancia» de una reforma «amplia» de la ONU que incluya el aumento del número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una vieja aspiración de Brasil.

Durante un acto celebrado el viernes pasado, Lula criticó la idea de la Junta de Paz y acusó a Trump de querer crear una «nueva ONU» con él como «dueño».

Hasta ahora una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos de Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes por considerar que la Junta debilita a la ONU.

En la conversación telefónica Lula y Macron también hablaron sobre Venezuela y sobre la reciente operación militar en que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro, y coincidieron en condenar el uso de la fuerza frente a la crisis en ese país, que calificaron como una violación al derecho internacional.

Los dos mandatarios coincidieron en la importancia de que Sudamérica se mantenga como una región de paz y de estabilidad, asegura el comunicado de la Presidencia brasileña.

En cuanto a la reciente firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea (UE), a la que Macron se opuso, Lula reafirmó su visión de que el tratado es positivo para los dos bloques y que «constituye una importante contribución para la defensa del multilateralismo y del comercio basado en reglas». EFE

cm/mp/psh