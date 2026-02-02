Lunes, 02 de febrero de 2026 (09.00 GMT)

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de la relación bilateral por serias diferencias sobre asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de EE.UU. en Venezuela en los que fue apresado Nicolás Maduro.

Nueva York/Caracas.- Un mes después del ataque militar de EE.UU., Venezuela se mantiene expectante ante un futuro cuyas líneas están enlazadas a la Casa Blanca, con un chavismo en pleno reacomodo sin Nicolás Maduro al frente y una oposición hasta ahora relegada en un nuevo escenario dominado por la figura de Donald Trump.

San José.- Un total de 3,7 millones de costarricenses votaron el domingo para elegir al presidente y los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030.

Asunción.- Organizaciones sociales conmemoran con actividades culturales los 37 años de retorno a la democracia en Paraguay tras el golpe que derrocó del poder al general Alfredo Stroessner, quien encabezó entre 1954 y 1989 la dictadura más larga de Suramérica.

Ciudad de México.- Mujeres activistas y sobrevivientes de violencia machista en México aseguran que los refugios en México se encuentran en la ‘cuerda floja’ ante los nuevos lineamientos del gobierno y la reducción de recursos, pese al discurso feminista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pekín.- Continúa este lunes la visita a China del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, que comenzó este domingo y durante la cual está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping, este martes.

Manila.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y la vicepresidenta del país, Sara Duterte, enfrentan sendas amenazas de destitución, después de que se presentaran solicitudes de juicio político contra ambos líderes políticos por presunta vinculación con tramas de corrupción.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 5,26 % este lunes en el primer golpe significativo a su tendencia alcista registrada desde hace semanas, en medio de la nominación de un nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), lo que ha provocado dudas sobre la futura autonomía del banco central estadounidense.

Montevideo.- Los creyentes de Iemanjá se reúnen en la playa de Montevideo para llevar sus ofrendas naturales a la diosa de las aguas de la religión umbandista.

Banda Aceh (Indonesia).- Indonesia ha implementado programas de protección del océano en línea con el tema de los Días del Océano de Bali 2026.

Ciudad del Vaticano.- El papa recibe en audiencia al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Eschborn (Alemania).- El canciller alemán Merz participa en la inauguración anual del Grupo bursátil Deutsche Börse.

Bali (Indonesia).- Continúa en Bali el juicio a los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, que dejó a un ciudadano australiano muerto y a otro herido de gravedad.

Melbourne (Australia).- Carlos Alcaraz aseguró este lunes que la conquista del Abierto de Australia fue «muy, muy bonita» por todo lo que la rodeó, desde el trabajo previo y las dudas iniciales hasta el contexto de una final histórica ante Novak Djokovic, con Rafael Nadal como testigo en el palco.

Ciudad de Guatemala.- La universidad privada Rafael Landívar y la Fundación Esquipulas abren una exposición para conmemorar los 40 años de la democracia y las tres décadas de la paz en el país, un encuentro que busca movilizar a las nuevas generaciones frente al riesgo del olvido.

Roma.- Ver la Fontana de Trevi deja de ser gratuito a partir de este lunes y los turistas deberán pagar una entrada de 2 euros por acercarse y fotografiarse en el monumento de Roma más visitado después del Coliseo.

Miami.- La autora venezolana Ariana Godoy pasó de autopublicar sus novelas en la plataforma digital Wattpad a ser un éxito en Estados Unidos, donde estrenó su nueva película ‘Follow my voice’ (‘Sigue mi voz’) en Prime Video, lo que muestra que hay interés por los escritores latinos en el país, según dice en una entrevista con EFE.

Bogotá.- La banda colombiana Morat habla con EFE sobre su debut este año en el festival Coachella, su trayectoria en Estados Unidos y el mensaje de apoyo a la comunidad migrante en un contexto marcado por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

