Lunes, 18 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 18 may (EFE).-

La Haya.- El MV Hondius, el crucero infectado por un brote de hantavirus, llega el puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, donde se someterá a una operación coordinada de limpieza y desinfección integral.

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Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros, que se celebra tras el brote de hantavirus registrado en un crucero este mes de mayo.

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Moscú/Kiev – La guerra de Ucrania entra en un nuevo escenario después de que, una vez acabadas las breves treguas, Rusia y Ucrania hayan intercambiado este fin de semana algunos de los ataques con drones y misiles más intensos contra sus capitales, Moscú y Kiev.

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Crimea.- Miles de tártaros de Crimea desplazados por la invasión rusa conmemoran este lunes la deportación masiva ordenada por Stalin en su 82º aniversario.

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Pekín.- La Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios en su primer día de trabajo por China que se extenderá hasta el miércoles.

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La Habana.- Un nuevo barco con ayuda humanitaria procedente de México tiene previsto arribar este lunes a La Habana, en medio de una grave crisis de apagones por el bloqueo petrolero de EE.UU. y las tensiones con Washington, que han llevado al Gobierno cubano a repartir información sobre qué hacer en caso de un eventual ataque.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenta en conferencia de prensa las recientes y sorpresivas entregas en EE.UU. de dos altos cargos del estado de Sinaloa acusados por Washington de lazos con el narcotráfico, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los países vecinos.

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Lima.- El ultraderechista Rafael López Aliaga vuelve a liderar una protesta contra los organismos electorales de Perú tras haber sido proclamados los resultados de las elecciones presidenciales que lo dejan fuera de la segunda vuelta por apenas 21.210 votos, y luego de no ver atendidos sus reclamos al denunciar sin pruebas un fraude en su contra.

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Lima.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Perú inicia el despliegue de sus observadores de largo plazo para la segunda vuelta, que llegarán a todas las regiones del país.

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Caracas.- Amnistía Internacional celebra una jornada de derechos humanos en Venezuela con ponencias sobre la situación de la libertad de expresión, la libertad personal, la seguridad jurídica, la migración y el derecho a una vida digna.

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Leópolis.- Miles de tártaros de Crimea que han sido desplazados por la invasión rusa conmemoran su deportación masiva ordenada por Joseph Stalin en su 82.º aniversario, en medio de dolorosos paralelismos con la amenaza continua para su futuro que representa la ocupación rusa de la península ucraniana. (

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Miami (EE.UU.).- Organizaciones migratorias y ambientales celebran el próximo cierre de ‘Alligator Alcatraz’, pero advierten de que el centro de detención al oeste de Miami, emblema de la política migratoria de Donald Trump, ha hecho un «daño irreparable», por lo que insistirán con sus demandas contra Florida y el Gobierno de EE.UU.

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Bogotá.- La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia se libra cada vez más en las redes sociales con contenidos generados con inteligencia artificial (IA) en los que el humor y la parodia reemplazan formatos tradicionales para divulgar propuestas políticas y captar la atención de los electores.

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La Paz.- Afines al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) que marcharon desde el altiplano convergen en La Paz con sindicatos campesinos que bloquean carreteras hace 13 días en la zona andina para insistir en su pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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Roma.- Italia reconoció por primera vez las ‘uniones civiles’ homosexuales hace diez años con una ley que quedó grabada en piedra en la historia del colectivo: no solo por su relevancia sino también porque, desde entonces, no se han dado nuevos grandes avances y el país sigue a la cola europea en este tipo de derechos.

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Montevideo.- Al cumplirse 50 años de los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en el marco del Plan Cóndor, Rafael Michelini y Santiago Gutiérrez recuerdan a su padre y a su abuelo, respectivamente, en una entrevista con EFE en la que condenan el terrorismo de Estado y reivindican la importancia de mantener viva la memoria.

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Ginebra.- La organización israelí Regavim, una de las cuatro sancionadas por la Unión Europea por fomentar la violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada, ve esta penalización con escasa preocupación y, en una entrevista con EFE, anima a Europa a acoger a los palestinos.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el nuevo primer ministro de Bulgaria, el prorruso y eurocrítico Rumen Radev.

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Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo turco, Hakan Fidan.

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Liuzhou (China).- Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, dejando al menos tres desaparecidos, cuatro heridos y más de 7.000 personas evacuadas, informaron las autoridades locales.

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Yakarta.- Yakarta La empresa aeroespacial francesa Dassault Aviation ha entregado a Indonesia como parte del contrato de aviones de combate bimotores seis aviones Falcon 8X, dos aviones Airbus A400, misiles Meteor y seis aviones de combate Rafale.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Seúl.- Activistas de la organización Coreana de Paz, Solidaridad, Soberanía y Reunificación (KPSSR) han protestado este lunes en Seúl contra la cooperación militar entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, antes de la visita de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el 19 de mayo.

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Banda Aceh (Indonesia).- La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Aceh (BMKG) ha emitido una alerta meteorológica por fuertes lluvias ante la llegada de una tormenta monzónica a Bengala, India, que podría afectar a varios países como Tailandia, Birmania o Malasia.

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Cannes (Francia) – Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hoyeon encabezan el reparto de la cinta surcoreana ‘Hope’, de Na Hong Jin, que llega este lunes a la competición de Festival de Cannes junto a ‘Moulin’, del húngaro László Nemes, y ‘Garance’, de la francesa Jeanne Herry.

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Lima.- La exposición ‘El Museo del Prado’ en Lima se inaugura en la capital de Perú con una serie de réplicas a tamaño real y al aire libre de las pinturas más emblemáticas que se exhiben en este museo español, una de las mayores pinacotecas del mundo.

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Londres.- Se inaugura ‘Chelsea in Bloom’ 2026, el festival de flores gratuito más grande de Londres con una temática ‘de otro mundo’: se podrá ver desde constelaciones del zodiaco hasta ovnis y globos gigantes hechos íntegramente de flores.

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Río de Janeiro.-El técnico de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, anuncia la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026.

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cdp/aca/EFE

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