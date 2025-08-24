Lunes, 25 de agosto de 2025

ISRAEL PALESTINA

Riad/Jerusalén – Los jefes de la diplomacia de los países de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) se reúnen de forma extraordinaria en Yeda para coordinar posiciones ante la «crisis humanitaria sin precedentes» en la franja de Gaza y los planes israelíes que buscan «la plena ocupación» del enclave palestino.

– Seguimiento de la ofensiva israelí en Gaza, donde miles personas permanecen bajo la amenaza del hambre.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La línea del frente ha cambiado en Ucrania; la infantería ucraniana cava posiciones cada vez más profundas para protegerse de los ataques con drones y artillería de las fuerzas rusas, que han renunciado a los tanques para ganar terreno a pie. Por Rostyslav Averchuk.

– El presidente finés, Alexander Stubb, pronuncia un discurso en la Conferencia Parlamentaria del Mar Báltico.

FRANCIA PRESUPUESTO

París – Conferencia de prensa del primer ministro francés, François Bayrou, centrada en las negociaciones con partidos y sindicatos para alcanzar un acuerdo de presupuesto de 2026.

ÁFRICA MAPA

Nairobi – África es catorce veces el tamaño de Groenlandia y en ella caben casi todos los países europeos, más Estados Unidos, Japón, México y China. Sin embargo, el mapamundi usado desde el siglo XVI no refleja eso; una anomalía histórica que busca cambiar una campaña apoyada por la Unión Africana. Por Lucía Blanco Gracia.

EEUU KATRINA

Miami – Se cumplen 20 años de la llegada del huracán Katrina a Estados Unidos, donde dejó un rastro de muerte y destrucción que no tenia precedentes en el país.

FESTIVAL DE VENECIA

Roma – De ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, a ‘Jay Kelly’, con George Clooney, o ‘After the Hunt’, con Julia Roberts, el Festival de Venecia se inaugura este miércoles con lo nuevo de Paolo Sorrentino. Son cuatro de los títulos más destacados de la 82 edición de la Mostra.

Agenda Informativa

—————————-

Europa

Madrid.- ESPAÑA LATINOAMÉRICA.- El paso de la niñez a la vida adulta para las mujeres es un rito que tiene especial peso en la cultura latinoamericana y que está en el origen de las fiestas de 15 años. Una costumbre que arraiga en España de la mano de la inmigración latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- LONDRES CARNAVAL.- Se celebra el famoso carnaval en el barrio londinense de Notting Hill. (Texto)

Moscú.- RUSIA ECONOMÍA.- El vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak preside una reunión con directores de empresas petroleras. (Texto)

Berlín.- FRIEDRICH NIETZSCHE.- Se cumplen 125 años de la muerte del filósofo Friedrich Nietzsche. (Texto)

América

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- La crisis en Haití, agravada por la violencia de las bandas armadas, ha puesto en peligro la vida de miles de embarazadas, muchas de las cuales terminan dando a luz en campamentos improvisados y sin ninguna asistencia médica. (Texto)

Nueva York.- ONU LÍBANO.- El Consejo de Seguridad de la ONU vota la renovación del mandato de la misión de la ONU en el sur del país (FINUL) en un momento en que Estados Unidos cuestiona su efectividad y su posible continuidad. El actual mandato anual expira el 31 de agosto. (Texto)

Lima.- IBEROAMÉRICA EDUCACIÓN.- La Organización de Estados Iberoamericanos y Movistar firman un convenio para facilitar acceso gratuito a contenidos literarios y fomentar hábitos de lectura. (Texto)

Africa

Yuba.- SUDÁN DEL SUR MUJERES.- Mercados feministas, creados e impulsados para ofrecer solidaridad y a las mujeres y darles salidas económicas, demostrar sus capacidades y fortalecer sus roles se están convirtiendo en un pilar del proceso de desarrollo y construcción social en Sudán del Sur. Por Atem Simón Mabior (Texto)

Lusaka.- ÁFRICA SALUD.- Empieza en Zambia la 75ª sesión del Comité Regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que asisten ministros de Salud de 47 países africanos. (Texto)

Asia

Yakar.- INDONESIA DEFENSA.- Comienzan en Indonesia los mayores ejercicios militares del Sudeste Asiático, que contarán con la participación de 15 países, incluidos Estados Unidos y Alemania. (Texto)

