Lunes, 27 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 27 abr (EFE).-

San Petersburgo (Rusia).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes a su llegada a San Petersburgo que «la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual».

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San Petersburgo (Rusia).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue «muy buena» y que se revisaron las «condiciones específicas» bajo las cuales «pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos».

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Washington.- El rey Carlos III y la reina Camila inician una visita de Estado a EE.UU. con motivo de los 250 años de independencia y en la primera jornada son recibidos por el presidente y la primera dama estadounidenses, Donald y Melania Trump.

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La Habana.- Cuba no es Venezuela. Ni tampoco Irán. Los expertos coinciden en resaltar las diferencias que separan a la isla de los otros dos países en los que EE.UU. ha intervenido recientemente, sobre todo cuando su presidente, Donald Trump, dice que Cuba es «la próxima».

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Londres.- Rueda de prensa en Londres del secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

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Lisboa.- La ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, preside la presentación del informe sobre el apagón del 28 de abril de 2025 elaborado por el Grupo de Seguimiento Técnico (GAT), formado por 10 especialistas y académicos del sector energético que han analizado y recopilado propuestas para aumentar la resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional.

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Luxemburgo.- Los ministros de Agricultura de la UE debaten en un Consejo las opciones de ayuda a la renta en la futura PAC y la situación de los mercados agrícolas.

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Luxemburgo.- El ministro español de Agricultura, Luis Planas, hara declaraciones a la llegada al Consejo AGRIFISH en el Centro Europeo de Convenciones de Luxemburgo.

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Santa Marta (Colombia).- Se celebra la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación.

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Santa Marta (Colombia).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, participa en la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, donde se reúne con la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, y con la ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven.

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Santa Marta (Colombia).- El científico sueco Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático, afirma en una entrevista con EFE en la ciudad colombiana de Santa Marta que abandonar los combustibles fósiles da una mayor independencia económica a los países.

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Abuya.- Audiencia en el caso de las siete personas acusadas de traición en Nigeria por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2025, incluidos dos militares de alto rango retirados y un ex viceministro.

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Glasgow.- El ministro principal de Escocia, John Swinney, presenta las primeras medidas que su Partido Nacional Escocés (SNP) tomará si gana las elecciones autonómicas del 7 de mayo. A la misma hora, el candidato escocés del Partido Laborista, Anas Sarwar, presenta su propio programa.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe este lunes en audiencia privada a la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, primera mujer primada de la Iglesia anglicana, en un encuentro oficial que coincide con el 60º aniversario del primer encuentro formal en 400 años entre un pontífice y un arzobispo de Canterbury.

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Tel Aviv.- La comparecencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio que enfrenta por corrupción fue cancelada nuevamente este lunes por motivos de seguridad, según informaron medios locales.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Marsberg (Alemania).- El canciller alemán Friedrich Merz visita el Carolus Magnus Gymnasium con la ocasión del Día del Proyecto Europeo en los colegios.

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Trípoli.- El ministro de Exteriores griego, George Gerapetritis, inicia en Trípoli una visita oficial a Libia.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en marzo.

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Pionyang.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, inauguró un museo conmemorativo dedicado a los soldados del país asiático muertos en la guerra de Rusia contra Ucrania, en una ceremonia celebrada con la asistencia de altos cargos rusos, según informó este lunes la agencia estatal KCNA.

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Berlín.- Se celebra el Foro de Gobierno de Empresas de Alemania y Reino Unido en Berlín.

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Seúl.- Surcoreanos celebraron una concentración en Seúl para oponerse al incremento del gasto militar de Corea del Sur durante la campaña de los Días Mundiales de Acción contra el Gasto Militar.

Miami (EE.UU.).- Se celebra la manifestación con el lema «Salvar a Cuba».

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Nueva York (EE.UU.).- Se celebra una protesta contra el robo de escrituras de vivienda.

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Washington.- El sospechoso de haber disparado contra Donald Trump en la cena de corrresponsales, Cole Tomas Allen, es presentado ante un tribunal de Washington.

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Cannes (Francia).- El cineasta británico Sam Blair, director del documental sobre la estrella del fútbol Johan Cruyff (1947-2016) nominada en los premios del festival Canneseries, ‘CRUYFF’, comparte su visión del jugador y entrenador holandés.

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Guadalajara (México).- La actriz española Lola Dueñas reveló su intención de conquistar al público francés con producciones en ese país y habló de su interés por participar en proyectos en México, un país en el que asegura sentirse conectada y apegada a su cultura.

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Buenos Aires.- Los restos del cineasta argentino Adolfo Aristarain, director de películas muy exitosas como ‘Un lugar en el mundo’ y ‘Martin (Hache)’, y fallecido este domingo a los 82 años, reciben sepultura en el cementerio de Chacarita de Buenos Aires.

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Bogotá.- La escritora y periodista española Sonsoles Ónega, una de las autoras invitadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), donde presentó su novela ‘Llevará tu nombre’, asegura en una entrevista con EFE que «las sociedades que leen plantan cara mejor al poder y a los poderosos».

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Londres.- El defensa español del Arsenal, Cristhian Mosquera, analiza en una entrevista con EFE el momento actual del equipo, la eliminatoria de Champions contra el Atlético y su decisión de jugar por España en lugar de Colombia.

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Ciudad de Panamá.- La seleccionadora de Panamá, la española María Antonia «Toña» Is Piñera, aseguró que el combinado femenino panameño vive un momento clave de su proceso, con resultados que respaldan su crecimiento y lo posicionan como un rival competitivo en la región de cara a la lucha por un cupo al Mundial FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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cdp/aca/EFE

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