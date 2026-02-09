Lunes, 9 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Caracas.- Venezuela inicia una semana marcada por la expectativa de que se apruebe una ley de amnistía que permita la liberación de presos políticos, una iniciativa del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, presentada en el marco de lo que define como un «nuevo momento político».

Caracas.- El Ministerio Público de Venezuela anunció a través de un comunicado que solicitó la revocatoria de las medidas cautelares al digirente Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado este domingo 8 de febrero tras 10 meses de detención.

Caracas.- La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció en la medianoche del lunes que «hombres fuertemente armados» se llevaron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Lima.- El Gobierno de Perú firma el acuerdo con la Unión Europea (UE) para el despliegue de su misión de observación electoral que seguirá el desarrollo de los comicios generales previstos para el segundo trimestre de este año.

Leópolis (Ucrania).- La emergencia energética sigue agravándose en Ucrania, ya que los cortes de electricidad se extienden ahora también a las regiones occidentales, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras clave, mientras millones de personas sólo disponen de unas pocas horas de electricidad al día con temperaturas de hasta menos 18ºC este lunes.

Tokio.- La primera ministra de Japón y líder del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, comparece en una rueda de prensa un día después de la celebración de las elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento.

Miami (EE.UU.).- La depreciación del dólar, en su nivel más bajo en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, una de las más altas desde 2021, golpean a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, que experimentó una caída de casi el 5 %.

Berlín.- La Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) publica su Informe anual, que contiene las bases y los ejes sobre los que versará la cita geopolítica muniquesa, que reunirá en la capital bávara del 13 al 15 de febrero a unos 142 líderes y ministros.

Bangkok.- El partido conservador Bhumjaithai (BJT, «Orgullo tailandés»), liderado por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, logró una amplia victoria en las elecciones de Tailandia que prácticamente garantiza su permanencia en el poder, según los resultados publicados este lunes por la Comisión Electoral.

Nigata (Japón).- La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) volvió a reactivar este lunes la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad y clausurada en 2011 tras el accidente en Fukushima, un reinicio que fue suspendido el pasado enero después de que saltara una alarma.

Hong Kong.- El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión al magnate prodemocracia Jimmy Lai, quien se enfrentaba a una pena máxima de cadena perpetua, en lo que fue el caso judicial más emblemático desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

Nueva York (EE.UU.).- La huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York por mejores salarios y condiciones laborales cumple este lunes su vigésimo noveno día, convirtiéndose en el paro de enfermeras más grande en la historia de la ciudad.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, superó por primera vez los 57.000 puntos en el primer tramo de la sesión de este lunes, marcado nuevo récord intradía, tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi, que tendrá vía libre para implementar su política económica expansiva.

Bali (Indonesia).- Continúa en Bali el juicio a los tres ciudadanos australianos acusados de participar en un tiroteo el pasado 14 de junio, que dejó a un ciudadano australiano muerto y a otro herido de gravedad.

Berlín.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y la ministra de Justicia, Stefanie Hubig, visitan el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo en Berlín.

Sídney.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, llegó este lunes a Sídney (este de Australia) para iniciar una visita oficial marcada por el duelo de la comunidad judía tras el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre en la playa de Bondi y por protestas anunciadas en las principales ciudades del país.

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó este lunes un 4,1 %, una subida liderada por el sector de los chips en medio del alivio a los temores de una burbuja en la industria de la inteligencia artificial (IA).

Berlín.- Se celebra una reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Demócrata Cristiana alemana (CDU).

Brasov (Rumanía).- Se realizan las maniobras militares de los países de la OTAN Dynamic Front.

Moscú.- Arranca en Moscú la principal feria de alimentos y bebidas de Rusia, Prodexpo.

Yakarta.- Se lleva a cabo el Indonesia International Motor Show.

Aceh (Indonesia).- Musulmanes en la ciudad indonesia de Aceh han comenzado a comprar todo lo necesario para las celebraciones del mes de Ramadán, que se espera comience a mediados de febrero.

Santa Clara (EE.UU).- El artista puertorriqueño Bad Bunny encabeza este domingo el primer espectáculo en la historia del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito cultural que pone en primer plano la identidad latina en Estados Unidos en un contexto de creciente tensión social y política.

Santa Clara (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

Santa Clara (EE.UU.).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin afirmó este domingo que necesitaba “varias horas” para asimilar el cúmulo de emociones vividas tras su participación en el espectáculo del descanso del Super Bowl LX, y agradeció públicamente a Bad Bunny, Lady Gaga, la NFL y Apple Music por la experiencia.

Miami (EE.UU.).- El concierto alternativo al espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl reunió este domingo a un tope de poco de más de seis millones de espectadores en YouTube de forma simultánea.

Ithra (Arabia Saudí).- Presentación del equipo Aston Martin Aramco Formula One.

Milán-Cortina (Italia).- Seguimiento del desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

