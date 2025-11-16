Lunes 17 de noviembre

ISRAEL PALESTINA

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU vota una propuesta de resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de paz de Donald Trump para Gaza y que podría encontrarse con el veto de Rusia, que presentó un borrador alternativo en el que reivindica la solución de dos estados.

UCRANIA GUERRA

Kiev- Las defensas aéreas rusas siguen siendo un objetivo clave de los ataques de largo alcance de Ucrania en territorio ruso y ocupado, al tiempo que Kiev busca aumentar la eficacia de sus golpes contra la infraestructura militar y el sector energético rusos para que Moscú considere entablar negociaciones reales.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en París a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para reafirmar el compromiso de Francia y mantener el impulso del trabajo realizado hasta ahora en materia de garantías de seguridad, en su novena visita desde que Rusia comenzó la guerra en 2022.

Conferencia de prensa conjunta a las 11.40 GMT.

PAPA ESPAÑA

Ciudad del Vaticano- El papa León XIV recibe en el Vaticano a los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en medio de las acusaciones de presuntos abusos sexuales contra el actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Reacciones a las elecciones legislativas y presidenciales del domingo.

COP30 CLIMA

Belém – La trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) entra en su semana decisiva, en Belém, con la incorporación a las negociaciones de los ministros de los países participantes en la conferencia, cuya misión será cerrar acuerdos principalmente sobre implementación y adaptación.

– La OCDE publica un informe sobre la perspectiva de expertos de los diez años de los Acuerdos de París, una tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que entró en vigor en 2016 para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

UE PERSPECTIVAS

Bruselas – La Comisión Europea presenta sus Previsiones Macroeconómicas de Otoño para 2025 y 2026 para la Unión Europea, la eurozona y cada uno de los Estados miembro que, tanto en el caso de España como del área del euro, se espera que mejoren para este año con respecto a las de primavera vistas las revisiones al alza efectuadas ya por otros organismos.

EUROPA FINANZAS

Francfort – El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la conferencia de apertura del evento financiero Euro Finance Week, tras haber defendido recientemente la creación de una bolsa de valores única europea y permitir una supervisión más centralizada de los mercados, lo que demuestra que Alemania quiere unificar los mercados de capitales.

BANGLADÉS PROTESTAS

Daca- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés emite su veredicto en el caso por crímenes de lesa humanidad contra la ex primera ministra Sheikh Hasina y dos de sus principales asesores.

TABACO CONVENCIÓN

Ginebra – Se inicia la 11ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el primer tratado de impacto sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 22 de noviembre.

FRANCIA DRAGONES

París – Una nueva exposición en París, en el Museo del Quai Branly Jacques Chirac repasa 5.000 años de historia de la representación de los dragones asiáticos, en colaboración con el Museo Nacional del Palacio de Taipéi (Taiwán), que no se parece en nada a la criatura maligna que escupe fuego conocida con ese nombre en Occidente. Más bien, encarna la energía vital universal y el elemento agua.

SELENA QUINTANILLA

Los Ángeles – Han pasado casi 30 años desde que su asesinato sacudió al mundo, pero el legado de Selena Quintanilla permanece más vivo que nunca. Su corazón vuelve a latir a partir de este lunes en un nuevo documental que explora la vida más personal de la reina de la música tejana mexicana (tex-mex). Por Mikaela Viqueira

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Fráncfort.- EUROPA FINANZAS.- Apertura de la vigésima octava edición del evento financiero Euro Finance Week, que abordará entre el 17 al 21 de noviembre de 2025 los asuntos más relevantes de las finanzas internacionales. Steigenberger Icon Frankfurter Hof

09:00h.- Roma.- PAPA ESPAÑA.- El papa Leon XIV recibe en el Vaticano a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten en un Consejo la PAC posterior a 2027 y temas comerciales, además de mantener un primer intercambio sobre las capturas en el Atlántico y posibilidades de pesca en el Mediterráneo en 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la conferencia económica del diario ‘Süddeutsche Zeitung’ (SZ). Hotel Adlon Kempinski (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PERSPECTIVAS.- La Comisión Europea presenta sus Previsiones Macroeconómicas de Otoño para 2025 y 2026 para la Unión Europea, la eurozona y cada uno de los Estados miembro que, tanto en el caso de España como del área del euro, se espera que mejoren para este año con respecto a las de primavera vistas las revisiones al alza efectuadas ya por otros organismos.

13:10h.- Bruselas.- OTAN FINLANDIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, tras reunirse con él en la sede de la Alianza.

14:00h.- Praga.- REPÚBLICA CHECA PROTESTA.- La asociación cívica ‘Un millón de momentos por la democracia’ ha convocado para hoy una manifestación en el centro de Praga bajo el lema ‘La República Checa no está en venta’, para protestar contra la formación de un gobierno compuesto por populistas nacionalistas y ultraderechistas, liderados por el magnate Andrej Babis. La protesta coincide con las tradicionales marchas del 17 de noviembre que conmemoran el final del régimen comunista en 1989. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, inaugura el nuevo Centro de Seguridad y Defensa del laboratorio de ideas DGAP.

París.- FRANCIA DRAGONES.- Una nueva exposición en París, en el Museo del Quai Branly Jacques Chirac repasa 5.000 años de historia de la representación de los dragones asiáticos, en colaboración con el Museo Nacional del Palacio de Taipéi (Taiwán). (Texto) (Foto)

Moscú – RUSIA INDIA.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reaparece en un acto público para reunirse con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, (Texto)

Londres -R.UNIDO MIGRACIÓN – La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, anuncia ante el Parlamento reformas «radicales» en la política de asilo para refugiados en el Reino Unido con el objetivo de combatir la migración ilegal.

París.- UCRANIA GUERRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. (texto)

Estambul.- OSCE CONFERENCIA.- La Asamblea Parlamentaria de la OSCE inaugura en Estambul su 23ª conferencia de otoño, que durará hasta el 19 de noviembre, bajo el tema «Revitalizar el multilateralismo mediante diálogo y cooperación», con discursos inaugurales del secretario general de la OSCE, Feridun Sinirlioglu (Turquía), y el presidente de la Asamblea Parlamentaria, Pere Joan Pons (España).

Ginebra.- TABACO CONVENCIÓN.- Se inicia la 11ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el primer tratado de impacto sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 22 de noviembre. (Texto)

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe sobre la perspectiva de expertos de los diez años de los Acuerdos de París.

París.- FRANCIA RD CONGO.- El ex líder de un grupo rebelde RCD-N de la República Democrática del Congo, Roger Lumbala, es juzgado en París del 17 de noviembre al 20 de diciembre por complicidad en crímenes contra la humanidad cometidos en el noreste de su país en 2002-2003.

América

Naciones Unidas – ISRAEL PALESTINA – El Consejo de Seguridad de la ONU vota una propuesta de resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de paz de Donald Trump para Gaza y que podría encontrarse con el veto de Rusia, que presentó un borrador alternativo en el que reivindica la solución de dos estados.

Montevideo – URUGUAY GANADERÍA – El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, dialoga con la Agencia EFE sobre la reciente misión que llevó a cabo en México, donde el sector privado mostró su interés por retomar la importación de carne.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO CIENCIA.- Investigadores mexicanos hablan sobre la primera clonación de un borrego vivo mediante la transferencia de núcleos de células somáticas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en octubre, después de que en los primeros nueve meses del año el país suramericano acumulara un superávit primario equivalente al 0,4 % del PIB. (Texto)

Belém.- COP30 CLIMA.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

9.30 – Lima – PERÚ PROTESTAS – Colectivos de la Generación Z que han liderado las últimas protestas contra el Gobierno denuncian acciones de intimidación y seguimiento por parte del Estado y se posicionan frente a las próximas elecciones generales de 2026. (texto) (foto) (video)

14:00h.- Los Ángeles.- SELENA QUINTANILLA.- Han pasado casi 30 años desde que su asesinato sacudió al mundo, pero el legado de Selena Quintanilla permanece más vivo que nunca. Su corazón vuelve a latir a partir de este lunes en un nuevo documental que explora la vida más personal de la reina de la música tejana mexicana (tex-mex). (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Beirut – LÍBANO ISRAEL – El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia un nuevo discurso televisado en momentos en que el Líbano aguarda una respuesta israelí a la propuesta para comenzar negociaciones pese a la total oposición del movimiento armado.

Túnez.- TÚNEZ MACROJUICIO.- Audiencia sobre el recurso de apelación contra la condena a casi cuarenta opositores tunecinos, que en mayo recibieron severas penas de prisión.

Asia

Pekín – CHINA JAPÓN – China comienza hoy maniobras militares con fuego real en el mar Amarillo, en un contexto de agravamiento de las tensiones con Japón, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, asegurase que el país nipón podría intervenir en caso de conflicto en torno a Taiwán.

Daca.- BANGLADÉS PROTESTAS.- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés emite su veredicto en el caso por crímenes de lesa humanidad contra la ex primera ministra Sheikh Hasina y dos de sus principales asesores.

Pekín.- CHINA NAVARRA.- La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, mantiene una reunión en el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional y en el Centro de Enlace Económico del Partido Comunista Chino, visita las plantas de Xiaomi EV y Li Auto y vuela por la noche a la ciudad central de Chongqing.

15:30h.- Tokio.- JAPÓN INDONESIA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de Japón, Motegi Toshimitsu y Shinjiro Koizumi, se reúnen en Tokio con sus homólogos de Indonesia, Sugiono y Sjafrie Sjamsoeddin, en la tercera reunión del formato conocido como 2+2 entre ambos países. (Texto)

