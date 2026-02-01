Lunes 2 de febrero

10 minutos

GROENLANDIA CRISIS

Nuuk (Groenlandia) – El Inatsisartut (Parlamento groenlandés) adelanta el reinicio de su actividad para celebrar una sesión extraordinaria en la que se discutirá la situación creada por el interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio autónomo danés.

ISRAEL PALESTINA

Rafah (Egipto)/Gaza/Jerusalén – El cruce terrestre de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, que permanecía cerrado desde mediados de 2024, reabre este lunes para el paso de ciudadanos palestinos en ambas direcciones después de que ayer Israel lo reabriera de forma parcial «a modo de prueba».

– El Tribunal Supremo israelí celebra una audiencia sobre la petición del centro legal Adalah en contra de las leyes aprobadas en Israel para desmantelar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) tanto en el país como en los territorios palestinos. (Texto)

EE.UU VENEZUELA

Nueva York/Caracas – Este martes se cumple un mes de la operación de EEUU que llevó a la captura y traslado a Nueva York del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico y recluidos en un centro penitenciario de Brooklyn a la espera de un proceso judicial aún en sus primeras etapas.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania y Rusia aguardan a que posiblemente se reanuden los ataques contra los respectivos sistemas energéticos, después de que el domingo concluyese según Moscú la tregua parcial debida a la ola de frío extremo.

– Rusia juzga al humorista Artiom Ostanin, que podría ser condenado por hacer bromas sobre los inválidos y Jesucristo. (Texto) (Foto)

COREA DEL NORTE DERECHOS HUMANOS

Seúl -La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, comienza una visita a Corea del Sur, donde se reunirá con funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y sus familias, así como con desertores, para presentar su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026 y a la Asamblea General en octubre de 2026.

SALUD OMS

Ginebra- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su primera reunión importante tras la salida oficial de Estados Unidos de la agencia, la sesión anual de su Consejo Ejecutivo, del que este año forma parte España.

ITALIA TURISMO

Roma – Ver la Fontana de Trevi deja de ser gratuito a partir de este domingo y los turistas deberán pagar una entrada de 2 euros por acercarse y fotografiarse en el monumento de Roma más visitado después del Coliseo.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- SALUD OMS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su Consejo Ejecutivo, con la reciente salida de Estados Unidos de la agencia como uno de los principales temas en la agenda. (Texto)

Madrid.- CUMBRE GOBIERNOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Dubai para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos que comienza el martes 3.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la encuesta de acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro en el cuarto trimestre de 2025.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA ESLOVENIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con la presidenta de Eslovenia, Nataša Pirc Musar. (Foto)

11:15h.- Erding.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, asiste a la inauguración del Centro de Innovación de la Bundeswehr.

12:30h.- Neustadt.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, inaugura junto con el presidente regional y del grupo parlamentario, así como candidato principal de la CDU de Renania-Palatinado, Gordon Schnieder, el nuevo Campus Tecnológico de Niedax en la ciudad de Neustadt/Wied. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA CELEBRACIONES.- El papa preside la misa con motivo de la festividad de la presentación del Señor, también llamada Candelaria, en la basílica de San Pedro del Vaticano, que coincide con la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. (Texto) (Foto)

América

Ciudad de México – MÉXICO MUJERES – Mujeres activistas y sobrevivientes de violencia machista en México aseguran que los refugios en México se encuentran en la ‘cuerda floja’ ante los nuevos lineamientos del gobierno y la reducción de recursos, pese al discurso feminista de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Brasil inicia este martes un debate amplio sobre las reglas que orientarán las elecciones del 4 de octubre, con especial atención al ‘boom’ de la inteligencia artificial, un nuevo desafío que amenaza con complicar el combate a la desinformación. (Texto) (Foto)

Nueva York.- NICOLÁS MADURO.- Este martes se cumple un mes de la detención y traslado a Nueva York del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico y recluidos en un centro penitenciario de Brooklyn a la espera de un proceso judicial aún en sus primeras etapas (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- Tránsito inaugural del crucero «Disney Adventure”: el buque de mayor capacidad que cruza el Canal de Panamá (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este lunes los datos de la recaudación tributaria de diciembre de 2025. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR EDUCACIÓN.- El Salvador inaugura este lunes el año escolar en el sector público de educación, con al menos 1,2 millones de estudiantes a los que el Gobierno les brinda un iformes, útiles y portátiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA DÓLAR.- El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio Morales y analistas económicos indican a EFE que el Gobierno de Rodrigo Paz está dando pasos importantes para sacar a Bolivia del «corralito» de dólares en el que se encuentra, después de dos años de restricciones en los retiros y transacciones en esa moneda que aún escasea en el país. (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre, que se considera un adelanto del PIB nacional. (Texto)

Montevideo – URUGUAY RELIGIÓN – Los creyentes de Iemanjá se reúnen en la playa de Montevideo para llevar sus ofrendas naturales a la diosa de las aguas de la religión umbandista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Bogotá.- MORAT.- La banda colombiana Morat habla con EFE sobre su debut este año en el festival Coachella, su trayectoria en Estados Unidos y el mensaje de apoyo a la comunidad migrante en un contexto marcado por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU LITERATURA.- La autora venezolana que triunfa en el ‘streaming’ de EEUU tras autopublicar sus novelas (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DEMOCRACIA.- La universidad privada Rafael Landívar y la Fundación Esquipulas abren una exposición para conmemorar los 40 años de la democracia y las tres décadas de la paz en el país, un encuentro que busca movilizar a las nuevas generaciones frente al riesgo del olvido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Asunción.- PARAGUAY DICTADURA.- Organizaciones sociales conmemoran con actividades culturales los 37 años de retorno a la democracia en Paraguay tras el golpe que derrocó del poder al general Alfredo Stroessner, quien encabezó entre 1954 y 1989 la dictadura más l​arga de Suramérica. Plaza de los Desaparecidos (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

El Cairo.- ISRAEL PALESTINA.- El cruce terrestre de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, y que permanecía cerrado desde mediados de 2024, reabre este lunes para el paso de ciudadanos palestinos en ambas direcciones.

Riad.- FORO SAUDÍ DE MEDIOS.- La edición del Foro Saudí de Medios de Comunicación se celebrará del 2 al 4 de febrero de 2026 en la capital Riad, y en él participarán más de 250 empresas locales, regionales e internacionales. (Texto)

10:30h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal Supremo israelí mantiene una audiencia para evaluar la petición del centro legal Adalah en contra de las leyes aprobadas en Israel para desmantelar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) tanto en el país como en los territorios palestinos. (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN NEPAL.- El presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, llega a Japón para una visita de tres días en la que planea reunirse con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y con el emperador Naruhito.

Seúl.- COREA DEL NORTE DERECHOS HUMANOS.- La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, comienza su visita a Corea del Sur, del 2 al 6 de febrero. Se reunirá con funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y sus familias, así como con desertores. (Del 2 al 6).

Pekín.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sigue con su viaje de Estado a China con una visita a la Gran Muralla y a la Ciudad Prohibida.

Singapur.- SINGAPUR ALEMANIA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephu, pronuncia un discurso en Singapur en un foro organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

