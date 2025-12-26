Lusa Caixa Geral vende acciones en Aguas de Portugal a Parpública por 375 millones euros

Lisboa, 26 dic (EFE).- La estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), el mayor banco de Portugal, informó este viernes de que ha vendido por 375,5 millones de euros su participación en la sociedad Águas de Portugal a Parpública, la sociedad que gestiona las participaciones estatales del país en empresas y que ahora pasa a tener el 100 %.

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, la CGD precisó que esta transacción generó unas plusvalías de «aproximadamente 188 millones de euros y tuvo un impacto positivo de 28 puntos básicos en el ratio de solvencia», resultado de la combinación de la plusvalía generada y la disminución de los activos ponderados por riesgo.

La operación implica a 16,51 millones de acciones, que representan el 19 % del capital social y los respectivos derechos de votos del grupo Águas de Portugal (AdP), centrado en la gestión del ciclo urbano del agua, y que son traspasadas tras recibir el visto bueno del Tribunal de Cuentas luso.

El banco añadió que este valor de venta fue pactado tras obtener la media aritmética de las evaluaciones realizadas por dos entidades independientes, cada una seleccionada por CGD y Parpública, que ya tenía el 81 % del capital social.

«Esta participación en la AdP integraba las cuentas consolidadas en la Caixa desde diciembre de 2008, y su venta permite concluir la desinversión de un activo clasificado como non-core, por el hecho de que el grupo AdP ha desarrollado una actividad no relacionada con el negocio bancario y financiero», expuso CGD.

El grupo bancario aseguró además que esta operación fue realizada tras verificar que se cumplían «todos los requisitos considerados necesarios». EFE

