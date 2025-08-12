Más de 1.200 bomberos combaten tres incendios en un nuevo día de ola de calor en Portugal

Lisboa, 12 ago (EFE).- Portugal registra este martes tres incendios activos de grandes dimensiones que han movilizado a más de 1.200 efectivos y dos aviones Canadair en una jornada más en la que el país registra altas temperaturas.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa explicó en declaraciones a EFE que estos incendios están ubicados en Siraelhos (una aldea en el distrito de Vila Real), en Trancoso (distrito de Guarda) y Tabuaço (distrito de Viseu).

Es en el incendio de Trancoso, que ha movilizado a más de 500 efectivos y 193 medios terrestres, donde están operando los aviones Canadair enviados por Marruecos después de que Portugal activara el mecanismo de cooperación bilateral en materia de protección civil.

La misma fuente añadió que no se han registrado más heridos en las últimas horas (el lunes rondaban los 20 heridos leves) y que no hay viviendas en riesgo.

Aun así, preocupan las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas, que alertan de temperaturas elevadas para prácticamente todo el territorio luso.

«Esto nos dificulta un poco más la actuación, pero todo el plan estratégico definido está en curso y ahora se espera su desarrollo», afirmó la fuente.

Otro incendio que estaba activo y que era considerado «significativo» este lunes en Covilhã (distrito de Castelo Branco) fue dado por dominado en la mañana de hoy, aunque todavía tiene en el terreno a más de 400 efectivos y 150 medios terrestres.

En total, esta jornada hay 37 incendios rurales notificados, que han movilizado a más de 2.000 agentes, 600 vehículos y 24 medios aéreos.

Según datos del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), hay cerca de un centenar de municipios que se encuentran este martes en riesgo máximo de incendio en Portugal, varios de ellos fronterizos con Galicia, Castilla y León y Extremadura (España).

Además, cerca de 50 municipios se encuentran en riesgo «muy elevado» de incendio.

Portugal arrastra varios días de altas temperaturas e incendios, lo que llevó al Gobierno de Portugal a declarar el estado de alerta hasta el miércoles 13 de agosto. EFE

