Más de 10.000 inscritos a carrera interna por municipales en Partido Colorado de Paraguay

2 minutos

Asunción, 16 feb (EFE).- Más de 10.000 aspirantes en 263 intendencias (municipios) y sus respectivas juntas municipales se postularon a la votación interna del gobernante Partido Colorado, el mayor de Paraguay con más de 2,5 millones de afiliados, con miras a los comicios locales de octubre, dijo este lunes el apoderado legal de la formación, Eduardo González.

«Hubo total normalidad», afirmó González sobre las inscripciones para competir por las candidaturas en la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del partido).

Los comicios internos son de obligatorio cumplimiento para los partidos políticos en Paraguay, de acuerdo con el Código Electoral vigente promulgado en 1996, so pena de que les sea impedida la inscripción de «sus listas en los Tribunales electorales respectivos», dicta la norma en su artículo 33.

Las internas de los partidos deben celebrarse el 7 de junio, y los ganadores podrán postularse como candidatos por el oficialismo a las municipales del 4 de octubre próximo.

Esta jornada, el aspirante a la intendencia (alcaldía) de Asunción Arnaldo Samaniego presentó su precandidatura e hizo un llamado de unidad para que el coloradismo «no se debilite más» en la capital paraguaya.

«Les ruego que no persigan al que piensa diferente, que den oportunidad al gran soberano de que elija al que debe ser su representante», dijo tras su inscripción Samaniego, que integra la facción colorada Causa Republicana.

Asimismo, se postuló para las internas capitalinas el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, que integra el movimiento Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes y del que también forma parte el mandatario Santiago Peña.

Por la localidad de Ciudad del Este -la segunda en importancia del país- destaca la precandidatura de Rigoberto Chamorro, quien se definió como «un hombre verdadero» y dijo trabajará para erradicar la corrupción si resulta electo.

El Partido Colorado, que se declara nacionalista, republicano y conservador, nació en 1887 y ha gobernado en Paraguay por 72 de los últimos 76 años. Solo le supera en la región latinoamericana el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha gobernado México durante 77 años.EFE

rgc/lb/gpv

(foto)